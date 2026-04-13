山崎実業は4月8日、職人が刃付けを行った日本製のセラミックナイフや、マグネットで浮かせて収納できる食洗機対応の抗菌まな板など、暮らしを整える新商品の数々を発売した。

高い切れ味が持続する日本製のセラミックナイフシリーズ

キッチンアイテムからは、機能性にこだわったセラミック製のナイフが登場している。

セラミックナイフ タワー 三徳 16.5cm

セラミックナイフ タワー 三徳 16.5cm

刃渡り16.5cmの三徳ナイフは、トマトなどの繊細な食材も簡単に軽く切れるのが特徴。刃には純ジルコニアセラミックを採用し、金属よりも摩耗しにくいため切れ味が長持ちする。錆びに強く金属アレルギーの心配もないほか、漂白除菌や食洗機にも対応している。

セラミックナイフ タワー ペティ 13cm

セラミックナイフ タワー ペティ 13cm

野菜やフルーツのカットに最適な刃渡り13cmのペティナイフ。V字形状の二段刃により、食材への抵抗が少なく滑らかに切れる設計だ。三徳ナイフ同様に国内生産の高い品質管理のもと、職人の手で1本ずつ刃付けが行われている。

セラミックナイフ用シャープナー タワー

セラミックナイフ用シャープナー タワー

通常の砥石では研げないセラミックナイフに対応した、スティック形状のシャープナー。15度の傾斜が付いた台にのせて研ぐだけで、職人のような仕上がりを再現できる。ステンレス製のハサミやハガネ製の包丁、釣り針などの仕上げにも使用可能だという。

浮かせて収納できるマグネット抗菌まな板 タワー ラウンド L

マグネットでキッチンパネルなどに浮かせて収納できる抗菌加工済みのまな板。自立する構造でカット面が乾きやすく、衛生的に保てる。脚付きのため調理台から面が浮くほか、直径30cmのピザをそのまま食卓に出せるおしゃれなデザインも魅力となっている。

マグネット抗菌まな板 タワー ラウンド L

マグネットで取り付け可能! マグネットキーフック リン ロング

マグネットキーフック リン ロング

玄関ドアにマグネットで取り付け可能な、扉付きのワイド型キーフック。本体下が開いているため鍵の長さを気にせず収納でき、可動式フック8個が付属する。天然木の木目が美しいデザインで、片手でスムーズに開閉できるのが便利だ。

石こうボードピンで簡単取り付け! 壁付けキーフック リン ロング

壁付けキーフック リン ロング

石こうボードピンで壁面に取り付けられるタイプもラインナップ。スリムな奥行きで場所を取らず、スチール製の本体にはマグネット小物も取り付けられる。木目が映えるスタイリッシュな外観で、空間を温かみのある雰囲気に演出してくれるとのこと。