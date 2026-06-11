ロッテ、中日に1点リードで終盤へ

1回裏、3回裏にロッテが着実に加点し2-0。4回表に中日・細川がソロ本塁打で1点を返し1点差に詰め寄る。ロッテはN・ソトが2打点、小川が2得点と活躍。6回終了時点でロッテが2-1でリードしている。

【スタメン】

ロッテ: 1(遊)友杉　篤輝 2(二)小川　龍成 3(右)西川　史礁 4(指)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤　都志也 6(左)山口　航輝 7(一)安田　尚憲 8(三)池田　来翔 9(中)髙部　瑛斗 10(投)小島　和哉

中日: 1(中)岡林　勇希 2(右)鵜飼　航丞 3(遊)村松　開人 4(一)阿部　寿樹 5(指)Ｍ・サノー 6(左)細川　成也 7(三)石川　昂弥 8(捕)石伊　雄太 9(二)田中　幹也 10(投)金丸　夢斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 60 33 25 2 .569 -
2 阪神 58 32 25 1 .561 0
3 ヤクルト 60 32 27 1 .542 1
4 DeNA 60 25 33 2 .431 8
5 広島 57 21 33 3 .389 10
6 中日 60 21 38 1 .356 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 61 37 22 2 .627 -
2 ソフトバンク 59 35 24 0 .593 2
3 オリックス 60 32 27 1 .542 5
4 日本ハム 62 33 29 0 .532 5
5 ロッテ 60 28 30 2 .483 8
6 楽天 59 21 37 1 .362 15