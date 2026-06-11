ロッテ、中日に1点リードで終盤へ
1回裏、3回裏にロッテが着実に加点し2-0。4回表に中日・細川がソロ本塁打で1点を返し1点差に詰め寄る。ロッテはN・ソトが2打点、小川が2得点と活躍。6回終了時点でロッテが2-1でリードしている。
【スタメン】
ロッテ: 1(遊)友杉 篤輝 2(二)小川 龍成 3(右)西川 史礁 4(指)Ｎ・ソト 5(捕)佐藤 都志也 6(左)山口 航輝 7(一)安田 尚憲 8(三)池田 来翔 9(中)髙部 瑛斗 10(投)小島 和哉
中日: 1(中)岡林 勇希 2(右)鵜飼 航丞 3(遊)村松 開人 4(一)阿部 寿樹 5(指)Ｍ・サノー 6(左)細川 成也 7(三)石川 昂弥 8(捕)石伊 雄太 9(二)田中 幹也 10(投)金丸 夢斗
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|60
|33
|25
|2
|.569
|-
|2
|阪神
|58
|32
|25
|1
|.561
|0
|3
|ヤクルト
|60
|32
|27
|1
|.542
|1
|4
|DeNA
|60
|25
|33
|2
|.431
|8
|5
|広島
|57
|21
|33
|3
|.389
|10
|6
|中日
|60
|21
|38
|1
|.356
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|61
|37
|22
|2
|.627
|-
|2
|ソフトバンク
|59
|35
|24
|0
|.593
|2
|3
|オリックス
|60
|32
|27
|1
|.542
|5
|4
|日本ハム
|62
|33
|29
|0
|.532
|5
|5
|ロッテ
|60
|28
|30
|2
|.483
|8
|6
|楽天
|59
|21
|37
|1
|.362
|15