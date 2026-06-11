阪神vsソフトバンク、6回終了同点
4回に両チームが点を取り合う。阪神は1回、ソフトバンクは2回得点。6回には阪神が追いつき、2対2の同点で試合は終盤へ。ソフトバンク正木、阪神大山がそれぞれホームランで打点を挙げ、栗原も打点を記録した。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(指)柳田 悠岐 6(一)廣瀨 隆太 7(遊)野村 勇 8(捕)海野 隆司 9(二)牧原 大成 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア
阪神: 1(三)立石 正広 2(二)中野 拓夢 3(左)森下 翔太 4(右)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(指)前川 右京 7(中)髙寺 望夢 8(捕)坂本 誠志郎 9(遊)熊谷 敬宥 10(投)伊藤 将司
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|60
|33
|25
|2
|.569
|-
|2
|阪神
|58
|32
|25
|1
|.561
|0
|3
|ヤクルト
|60
|32
|27
|1
|.542
|1
|4
|DeNA
|60
|25
|33
|2
|.431
|8
|5
|広島
|57
|21
|33
|3
|.389
|10
|6
|中日
|60
|21
|38
|1
|.356
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|61
|37
|22
|2
|.627
|-
|2
|ソフトバンク
|59
|35
|24
|0
|.593
|2
|3
|オリックス
|60
|32
|27
|1
|.542
|5
|4
|日本ハム
|62
|33
|29
|0
|.532
|5
|5
|ロッテ
|60
|28
|30
|2
|.483
|8
|6
|楽天
|59
|21
|37
|1
|.362
|15