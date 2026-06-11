阪神vsソフトバンク、6回終了同点

4回に両チームが点を取り合う。阪神は1回、ソフトバンクは2回得点。6回には阪神が追いつき、2対2の同点で試合は終盤へ。ソフトバンク正木、阪神大山がそれぞれホームランで打点を挙げ、栗原も打点を記録した。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(指)柳田　悠岐 6(一)廣瀨　隆太 7(遊)野村　勇 8(捕)海野　隆司 9(二)牧原　大成 10(投)Ｃ・スチュワート・ジュニア

阪神: 1(三)立石　正広 2(二)中野　拓夢 3(左)森下　翔太 4(右)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(指)前川　右京 7(中)髙寺　望夢 8(捕)坂本　誠志郎 9(遊)熊谷　敬宥 10(投)伊藤　将司

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 60 33 25 2 .569 -
2 阪神 58 32 25 1 .561 0
3 ヤクルト 60 32 27 1 .542 1
4 DeNA 60 25 33 2 .431 8
5 広島 57 21 33 3 .389 10
6 中日 60 21 38 1 .356 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 61 37 22 2 .627 -
2 ソフトバンク 59 35 24 0 .593 2
3 オリックス 60 32 27 1 .542 5
4 日本ハム 62 33 29 0 .532 5
5 ロッテ 60 28 30 2 .483 8
6 楽天 59 21 37 1 .362 15