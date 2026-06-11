広島vs西武、序盤は投手戦

広島と西武の対戦は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。互いに譲らず、静かな立ち上がりとなっている。両チームとも序盤を終えて、緊迫した投手戦を展開している。中盤へ向けて、どちらのチームが先に主導権を握るか注目が集まる。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「広島カープ」のニュースまとめ

「西武ライオンズ」のニュースまとめ