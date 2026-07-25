巨人が4点差で阪神に勝利
先発投手：巨人は竹丸和幸が6回1失点の好投（4安打5奪三振）、阪神の伊原陵人は4回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：阪神が1点を追加 4回表：巨人が4点を追加 6回表：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の佐々木俊輔が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、巨人のB.ダルベックが1本塁打の活躍、巨人の石塚裕惺が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|89
|49
|39
|1
|.557
|-
|1
|巨人
|90
|49
|39
|2
|.557
|-
|3
|ヤクルト
|90
|43
|46
|1
|.483
|6
|4
|DeNA
|90
|38
|49
|3
|.437
|10
|5
|広島
|87
|34
|49
|4
|.410
|12
|6
|中日
|92
|37
|54
|1
|.407
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|91
|57
|33
|1
|.633
|-
|2
|西武
|94
|52
|39
|3
|.571
|5
|3
|日本ハム
|94
|52
|42
|0
|.553
|7
|4
|オリックス
|92
|45
|45
|2
|.500
|12
|5
|ロッテ
|88
|40
|45
|3
|.471
|14
|6
|楽天
|89
|36
|52
|1
|.409
|20