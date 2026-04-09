あやかしと人間が共存する世界を舞台に、究極の愛と運命を描く映画『鬼の花嫁』(公開中)。同作で共演した伊藤健太郎と片岡凜が、撮影の裏側や互いの印象を語った。霊力を操る役に挑んだ伊藤は「人間らしい感情をどう表現するかがおもしろかった」と語り、片岡は“制御不能なヒロイン”を「感情を爆発させるのが気持ちよかった」と振り返る。

現場で生まれた信頼関係や、ぶつかり合うように築いた芝居、そしてそれぞれが思う“かけがえのない存在”とは――2人のリアルな言葉から、作品の魅力と熱量が浮かび上がる。

『鬼の花嫁』が実写映画化 あやかしが存在する世界観の表現

――原作そして今回の脚本を読んで、今作についてはどんな印象を持ちましたか?

伊藤:あやかしが当たり前に存在する世界というものを実写として描くことに対して、特に、僕が演じた狐月瑶太や鬼龍院玲夜(永瀬廉)は霊力を使うので、そこをどういう風に表現するのか、という疑問はありました。

ただ、実際に脚本を読ませてもらうと、あやかしというインパクトは強いものの、人間模様や恋、家族などが描かれていて。あやかしの狐という役柄をいただいてはいるんですが、そういった部分に関しては人間としての感覚・感情を表現できるかなと思い、おもしろくなりそうだなという印象を受けました。

――非日常的な設定のはずなのに、作品はとても没入しやすいですよね。

伊藤:現場ではエキストラの方々も、本当に細かく作り込まれていました。真冬にふんどしで歩いている人もいて! すごく寒そうで、お尻が赤くなってました(笑)。

――それは過酷ですね……! 片岡さんはいかがでしたか?

片岡:ファンタジーの要素のある作品が、今回初めてだったので、脚本を読んでこの世界がどういう風に完成していくんだろうと不思議に思っていました。恋愛を描いた作品も、ここまでストレートなものは初めてだったので、とても新鮮でした。

やりすぎなまでの“まっすぐさ” 伊藤健太郎が監督に願い出たこととは

――お二人が演じた瑶太・花梨はそれぞれどんなキャラクターでしょうか?

伊藤:瑶太は表現の仕方や感情の放出の仕方がまっすぐなんです。劇中では、それが間違っている部分が多くあるのですが、なぜそうなるのかという動機の部分は、今回僕が演じるうえで意識した点でもあります。やっていることは良くないんですが、観ている方にも瑶太のまっすぐさや花梨への愛情の深さは理解してほしいと思うし、僕もそういった部分は素敵だなと感じました。

――そこまでやらなくてもと思ってしまう部分もありますが、確かに瑶太の行動は花梨への深い愛が原動力になっていますね。

伊藤:実は最初に頂いた台本には、瑶太のそういった一面が濃く描かれてはない部分もあったので、「もう少し瑶太のパーソナリティーを描きたい」と監督とお話をさせてもらいました。

――片岡さんから見て、花梨はどんなキャラクターでしょうか?

片岡:狂っているな……と(笑)。そう思いながら脚本も読んでましたし、実際にお芝居もしていたんですが、彼女は他人だけでなく自分自身でも制御不可能なので、エネルギーのある女性だなと思ってやらせていただいてました。

伊藤:大変そうだった!

片岡:でも楽しかったです!

伊藤:撮影中も言っていたよね! (片岡さんは)普段、感情を爆発させることがあまりないらしいんです。花梨は感情的に話すシーンが多かったので、「気持ちいいです! ストレス発散になります……!」と言っていて(笑)。すごい気持ち良さそうに演じてらっしゃいました。

片岡:はい(笑)。楽しんでいました。

幻のダンスシーンで育んだ絆

――今回、あやかしとその唯一無二の存在である花嫁という間柄を演じたお二人ですが、共演してみてお互いの印象に変化はありましたか?

伊藤:お会いする前は現場で話してくださる方なのかな? と(笑)。実は本編にはないのですが、当初はダンスをするシーンがあったんです。そのダンス練習を一緒にさせてもらって、話す時間が結構あったので、撮影に関係ないことも楽しくお話をさせてもらいました。

本当にお芝居に対しての集中力・熱量がすごい。ご本人が考えてらっしゃることを含めて、現場でもたくさん見させてもらいましたし、僕は勝手に尊敬しています。ご一緒できてよかったです。

――演技についてご相談されたりも?

伊藤:瑶太・花梨は深い愛で結ばれてなければいけないという前提があるので、監督からも本当に恋人のようにしてほしいというリクエストもありましたし、そういった部分のお芝居をどうするか、監督と3人でシーンごとに結構話をさせてもらいました。

――ダンスシーンもあったんですね!

伊藤:幻のダンスシーン……練習のみで終わるという(笑)。

片岡:残念でしたね(笑)。

――片岡さんは伊藤さんにどんな印象をお持ちでしたか?

片岡:ご一緒する前はとても静かな方なんだろうなという印象がありました。実際は太陽みたいな方で、いるだけで場が明るくなるような、温かくて心強い素敵な方だなと思いました。

――伊藤さんが明るいなと思った瞬間とかありますか?

伊藤:(笑)

片岡:ずっとこの調子で笑ってらっしゃいます。

伊藤:めっちゃ明るいな(笑)。