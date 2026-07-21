バンダイから2026年7月20日に発売された食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『ドラゴンボール』の人気カード付きスナック「イタジャガ」の最新弾をはじめ、『NANA ツインウエハース』『にふぉるめーしょん ブルーロック シールウエハース』『GUNDAMガンプラパッケージアートグミ4』など話題の商品が続々登場。コレクションアイテムからプラキットまで、注目のラインアップをチェックしていきましょう。

【7月20日発売】Disney Characters 刺繍缶バッジビスケット2(再販)

発売日：2026年7月20日

価格：385円

種類数：全15種





Disney Characters 刺繍缶バッジビスケット2

2025年12月に発売された人気商品の再販版。ディズニー作品の名シーンを刺繍で表現した缶バッジが付属するシリーズ第2弾です。『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ズートピア』などピクサー作品も加わり、幅広いファンが楽しめるラインアップとなっています。ビスケットには作品をイメージしたシルエットデザインがプリントされており、コレクション性の高さも魅力です。

【7月20日発売】ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティキット02 ギャバリオンドルネード

発売日：2026年7月20日

価格：3,498円





ミニプラ 超宇宙刑事ギャバン インフィニティキット02 ギャバリオンドルネード

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』から登場する組み立てキットシリーズ「ミニプラ」の第2弾。1箱で「ギャバリオンドルネード」とオプションパーツが完成します。ギャバリオンドルネードは武器モードとユニットモードへの変形に対応し、第1弾「コスモギャバリオン GC-R」と組み合わせることで大型形態も再現可能。組み立てやすさと変形・合体ギミックを両立した注目商品です。

【7月20日発売】イタジャガ ドラゴンボール vol.10

発売日：2026年7月20日

価格：171円

種類数：全30種(シークレット2種)





イタジャガ ドラゴンボール vol.10

『ドラゴンボール』の食玩シリーズ「イタジャガ」の第10弾が登場。オリジナル描き下ろしイラストを使用したコレクションカードを収録し、構図やポーズ、影の演出までこだわった豪華仕様となっています。全種がメタリックプラカード仕様となっており、ドラゴンボールファンにとって見逃せないコレクションアイテムです。

【7月20日発売】名探偵プリキュア！ パチパチプリキュアデコネーム

発売日：2026年7月20日

価格：385円

種類数：全8種





名探偵プリキュア！ パチパチプリキュアデコネーム

『名探偵プリキュア！』の描き下ろしイラストを使用したネームプレート食玩。アクリルプレートに付属の文字パーツを組み合わせることで、オリジナルの名前プレートを作成できます。キュアアンサーやキュアミスティックなど人気キャラクターを中心に全8種類をラインアップ。飾っても持ち歩いても楽しめるアイテムとなっています。

【7月20日発売】スプラトゥーン3 ギア3連カスタムチャーム

発売日：2026年7月20日

価格：462円

種類数：全10種





スプラトゥーン3 ギア3連カスタムチャーム

『スプラトゥーン3』に登場するギアをモチーフにしたアクリルチャーム商品です。アタマ、フク、クツの3種類のチャームとギアパワーシールを組み合わせ、自分だけのギアコーデを再現可能。ゲーム内でおなじみの10ブランドが収録されており、持ち運びに便利なリングパーツも付属します。スプラトゥーンファン必携のカスタマイズアイテムです。

【7月20日発売】NANA ツインウエハース

発売日：2026年7月20日

価格：198円

種類数：全33種(シークレット2種)





NANA ツインウエハース

矢沢あい氏による人気漫画『NANA』の25周年を記念したカード付きウエハースが登場。美麗なイラストに加え、作品中の印象的なコマも収録したカードをラインアップしています。カードは全33種のメタリックプラ仕様で、ファンなら集めたくなる内容。バニラクリーム味のウエハースとともに『NANA』の世界観を楽しめます。

【7月20日発売】BT21 ダイカットステッカー付きスナック

発売日：2026年7月20日

価格：181円

種類数：全22種

LINE FRIENDS発のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」のダイカットステッカー付きスナックです。全22種のステッカーは描き起こしイラストを採用。「Say Cheese!」と「Pajama Party」の2テーマでキャラクターたちの魅力を表現しています。スナックはヤンニョムチキン味で、コレクションとお菓子の両方を楽しめる商品です。

【7月20日発売】にふぉるめーしょん ブルーロック シールウエハース

発売日：2026年7月20日

価格：149円

種類数：全37種(シークレット3種)





にふぉるめーしょん ブルーロック シールウエハース

『ブルーロック』がデフォルメシールブランド「にふぉるめーしょん」に初参戦。TVアニメ第1期の名場面や人気キャラクターたちを二頭身イラストで収録しています。全37種という豊富なラインアップのほか、シークレットも3種用意。ブルーロックファンはもちろん、シールコレクターからも注目を集めそうな商品です。

【7月20日発売】GUNDAMガンプラパッケージアートグミ4

発売日：2026年7月20日

価格：171円

種類数：全33種(シークレット3種)





GUNDAMガンプラパッケージアートグミ4

ガンプラのパッケージアートをカード化した人気シリーズの第4弾。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をはじめ、『Gundam GQuuuuuuX』『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』『逆襲のシャア』など、人気作品の機体を多数収録しています。2026年に周年を迎える『機動戦士ガンダムZZ』や『機動新世紀ガンダムX』からも選出されており、ガンダムファン必見のラインアップです。

まとめ

2026年7月20日発売のバンダイ食玩は、『ドラゴンボール』『NANA』『ブルーロック』『ガンダム』といった人気作品の商品が続々登場。特に「イタジャガ ドラゴンボール vol.10」「NANA ツインウエハース」「にふぉるめーしょん ブルーロック シールウエハース」は注目度も高そうです。食玩売場で気になるアイテムを見かけたら、ぜひ早めにチェックしてみてください。

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)ABC-A・東映アニメーション(C) Nintendo (C)矢沢漫画製作所／集英社 (C)BT21 (c)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会 (C)創通・サンライズ