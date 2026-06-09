乃木坂46賀喜遥香「梅澤美波さんがセンターで披露するのが最後で…」バスラ1日目に初披露した楽曲「君ばかり」への思いを語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月4日（木）の放送では、5月19日（火）～5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」（以下、バスラ）の振り返り授業をお届け！ 本記事では、バスラ1日目について語った模様を紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞

「バスラ1日目お疲れさまでした！ 1日目からすごかったですね！ 先輩たちの衣装を着ている遥香先生も、皆さんもカッコよかったです！ しかも、遥香先生がシングルでセンターを務めた楽曲もすべて披露していましたね。キラキラ遥香先生、カッコいい遥香先生たくさん見られました！ そして『君ばかり』の初披露！ ライブで聴くと曲の良さがより分かりました。“好きだ”というシンプルだけどストレートな歌詞が心に響きますよね！ これからもライブでたくさん聴きたいですし、歌いつないでほしいです！」（北海道）

◆バスラ1日目を振り返り！

賀喜：ありがとうございます！ そうなんですよ、初日と2日目でセトリがまったく違っていたんですけど、初日に私がセンターを務めさせていただいた表題曲を全部披露させていただきました。

それも時代を感じたなっていうか……私たちが加入してすぐの頃のバスラって、「先輩の楽曲を先輩の立ち位置に入って披露できるのがうれしい」っていうライブだったんです。それが今回、自分が参加している楽曲が増えていて、「私も8年目だから14年の歴史の半分以上は乃木坂46で過ごしていて、間違いなく、自分は乃木坂46の歴史を作ってきたんだな」って自信につながったというか、そんなライブだったなって思います。

「君ばかり」は、1日目のアンコールで披露させていただいたんですけど、この曲は赤えんぴつさんこと、バナナマンさんが乃木坂46に作ってくださった楽曲で、初めてファンの皆さんの前での披露だったのに、梅澤美波さんがセンターで披露するのが最後ということで、複雑な気持ちでパフォーマンスしていました。

乃木坂46のメンバーが全員横並びになって、美波さんが1人ずつ頭を撫でてくれる振り付けがあったり、美波さんにみんなでハートとか愛を送る振り付けがあったり、ギュッとする振り付けがあったり、もうね……振り付けにも歌詞にも愛が詰まっている曲なんですよ。

しかも、「君ばかり」を1日目に披露するということで、設楽（統）さんが観に来てくださったんですよ！ 3日目がキャプテン（梅澤美波さん）の卒業コンサートだから、「そっちには行くよ！」っていうのは聞いていたんですけど、「この曲を見たいから」っていうことで急遽来てくださって、それもうれしかった～（笑）！ 1日目から盛りだくさんでした。

――この後も、遥香先生が「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の2日目を振り返る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info