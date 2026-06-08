606号室、好きが溢れて止まらない恋心歌う新曲「恋人だけじゃ足りないの」リリース

大阪発のピアノロックバンド・606号室が、15th Single『恋人だけじゃ足りないの』を2026年6月10日にリリースすることを発表した。

本作は、「大好きが止まらない恋心」をテーマにしたポップチューン。印象的なピアノの速弾きから始まり、2分52秒というコンパクトな尺の中に、思わず口ずさみたくなるメロディと、まっすぐで少し不器用な恋愛感情を詰め込んでいる。

歌詞には、「LINEの返事は2通以上で返してほしい」「前髪を切りすぎた日は可愛いって言ってほしい」といった、好きな相手だからこそ抱いてしまう愛らしい本音が。一方で、”あなたの歴代1位になりたい”というフレーズに象徴されるように、その感情は単なる恋愛の可愛らしさだけではなく、誰かを強く想うがゆえの切実さも内包している。煌びやかなピアノサウンドと軽快なバンドアレンジによって、少し重たくなりがちな恋愛感情をポップに表現。恋人という関係の先にある、「もっと特別な存在になりたい」という誰もが一度は抱いたことのある恋心を、軽やかに、そして愛おしく描いたラブソング。

さらに、606号室は9月に東阪ワンマン企画「361°」を開催。タイトルには、「これまでとは異なる新たなサイクルへ踏み出す一歩」という想いが込められている。現在チケットはイープラスにて一次先行を受付中。

＜︎リリース情報＞

606号室

15th Digital Single「恋人だけじゃ足りないの」

2026年6月10日（水）配信リリース

配信リンク：https://nex-tone.lnk.to/606koibito

＜ライブ情報＞

︎606号室pre. 東阪ワンマン企画「361°」

2026年9月13日（日）下北沢 MOSAiC

OPEN 17:30 START 18:00

2026年9月27日（日）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE

OPEN 17:30 START 18:00

第1次先行受付中：https://eplus.jp/room606/

Official：https://lit.link/room606