7人組アーティストグループ・XGが、現地時間6月6日（土）にロンドン・ウェンブリー・スタジアムで開催されたイギリス最大の音楽フェスティバル「Capital's Summertime Ball 2026」に出演した。日本人アーティストとして同フェス史上初、またウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスした日本人アーティストとしても初となる。

【米Rolling Stoneに掲載された撮り下ろし写真】

約8万人を動員するCapital主催の同フェスには、NIALL HORAN、CALVIN HARRIS、RAYE、ROBYN、JASON DERULOらが名を連ねる。Taylor Swift、Ariana Grande、Coldplayら世界的ポップスターも過去に出演してきた、文字通りUKポップシーンの中心にある舞台だ。

大歓声のなかステージに登場したXGは、最新アルバムのリードトラック「HYPNOTIZE」でセットをスタート。2曲目の前にはMAYAがMCに立ち、「この場所に来られて本当に感謝しています。今日、皆さんのために特別な楽曲を準備しました」と告げ、SWEET FEMALE ATTITUDEの「Flowers」のカバーをサプライズで初披露した。イギリスで長く親しまれてきた同曲の選択は、短い持ち時間でUKのオーディエンスと最短距離でつながるための、明確な意思を感じさせるものだった。会場は大きく湧き、YouTubeライブ配信のコメント欄にも称賛の声が相次いだ。ラストは、UKガラージハウスをベースにした「SOMETHING AIN'T RIGHT」をセンターステージで披露。全3曲・約10分、アウェイのステージで臆することなく自分たちの音楽的文脈を示してみせた。

XGはこの夏以降も国内外のフェスへの出演が続く。7月25日には「フジロック'26」、8月8日にはロサンゼルスの「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival」、9月12日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」への初出演がそれぞれ控える。

また、1月23日にリリースした1st フルアルバム『THE CORE - 核』は米ビルボードの「Billboard 200」で自身初のTop100入りを達成。同作を引っ提げた2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」も開催中で、7月のアジア公演を皮切りに北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリアへと続く。

XG WORLD TOUR: THE CORE

ASIA/AUSTRALIA

2026/07/19 (日) 【バンコク】IMPACT Arena

2026/07/22 (水) 【マニラ】SM Mall of Asia Arena

2026/08/02(日) 【香港】AsiaWorld-Expo Hall 10

2026/10/12 (月) 【メルボルン】Rod Laver Arena

2026/10/14(水) 【シドニー】Qudos Bank Arena

2026/10/17(土) 【台北】Taipei Arena

UK＆EUROPE

2026/09/02 (水) 【ロンドン】

2026/09/05 (土) 【パリ】

NORTH AMERICA

2026/11/03 (火) 【オークランド】Oakland Arena

2026/11/05 (木) 【ロサンゼルス】Crypto.com Arena

2026/11/09 (月) 【シカゴ】United Center

2026/11/12 (木) 【ハミルトン】TD Coliseum

2026/11/14 (土) 【ニューアーク】Prudential Center

2026/11/17 (火) 【ダラス】American Airlines Center

2026/11/22 (日) 【メキシコ】Arena Ciudad de Mexico

XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website

https://xgalx.com/xg/tour/thecore/