シマノは、プロマウンテンバイクライダーの井本はじめ氏が主宰する「Hajime Bike Club(ハジメバイククラブ)」の活動に対し、一部プログラムにおけるトライアル的なサポートを実施すると発表した。

子どもたちが安全かつ継続的にマウンテンバイクに親しみ、成長できる環境づくりを支援することを目的としている。

「Hajime Bike Club(ハジメバイククラブ)」

Hajime Bike Clubは、プロライダーによる実践的な指導を通じ、初心者から競技志向の子どもまで幅広いレベルに対応したマウンテンバイクスクールを展開している。

シマノはこれまでもトレイル整備や地域活動の支援を通じてマウンテンバイク文化の発展に取り組んできたが、今回の支援はフィールド整備に加え、「人材育成」の観点から国内のマウンテンバイク環境を支える新たな取り組みの一つとなる。

今回の支援では、2026年度に実施される特定プログラムにおいて、シマノサポートライダーの清水コーチを招いた回を対象にサポートを行う。なお、本取り組みは一部の回に限定されたトライアル的な支援である。

プロライダーによる実践的な指導

同クラブでは、井本はじめ氏とゲストプロライダーによる2名体制での指導を実施しており、子どもたちは「本物に触れる体験」を通じて、技術だけでなく挑戦する姿勢や楽しさを学べる環境が整えられている。

2025年度には、キッズ向けマウンテンバイクスクールの定期開催や段階別プログラムの提供、家族で参加できるライディング体験などが行われ、「体験→継続→挑戦」へとつながる育成環境が構築された。

2026年度は、月1回の定期レッスン開催や初心者向けクラスの拡充、競技レベルまで対応する育成プログラムの強化を予定している。シマノは今後もこうした活動を通じて、マウンテンバイクの普及と次世代ライダーの育成に貢献していく考えである。