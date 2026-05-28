エンは2026年5月25日、運営する総合転職サイト「エン転職」のユーザーを対象に実施した「理想の上司」に関するアンケート調査の結果を発表した。本調査は、2026年4月1日から5月6日までの期間、インターネットによるアンケート調査にて行われ、1,390名から回答を得たものである。

理想の上司ランキング、男性1位「内村光良」女性1位「天海祐希」

「理想の上司を芸能人・有名人で言うと誰ですか?」と聞いたところ、男性部門トップ3は「内村光良」、次いで「所ジョージ」、「明石家さんま」となった。女性部門トップ3は「天海祐希」、次いで「水卜麻美」、「いとうあさこ」であった。女性部門第4位には、自身もシンガーでありガールズグループHANAのプロデューサーでもある「ちゃんみな」もランクインしており、最新の頼れる女性上司像が見て取れる結果となっている。

理想の上司 トップ10

「尊敬する上司」に出会ったことがある方は約7割

今までに「尊敬する上司」に出会ったことはあるか聞いたところ、「ある」は69%、「ない」は31%になった。40代以上の方でも「ない」が30%となり、尊敬する上司に出会っていないことが分かっている。

今までに尊敬する上司に出会ったことが「ある」と回答した方に、その上司のどんな点を尊敬しているかを聞いたところ、「いざという時に部下を守る」が59%、「指示・指導が的確」が59%、「知識や経験が豊富」も59%となり、3項目がいずれも同率トップとなった。

尊敬する上司の特徴

具体的なエピソードとして、「いざという時に部下を守る」では、他部署との対立から見えないところで守ってくれた例や、大きな失敗をしたときに一緒に解決してくれた例が挙げられている。「指示・指導が的確」では、人生プランの抜けているスケジュールを指摘してくれた例や、コミュニケーションで問題解決しようとする姿勢が示された。「知識や経験が豊富」では、最新情報を自らキャッチしにいく姿勢や、質問に対してすぐ答えが返ってくる点などが寄せられている。

9割が「困った上司」のもとで働いた経験あり

これまで「困った上司」のもとで働いたことはあるか聞いたところ、「ある」が91%にのぼった。

どのような点で困った上司と感じたかを聞いたところ、トップは「人によって態度を変える」(62%)であった。次いで「いざという時に部下を守らない」(56%)、「指示・指導が曖昧」(54%)が続いている。

どのような点で困った上司と感じたか

具体的なエピソードとして、「人によって態度を変える」では、同じミスをしても叱り方が違ったり、気に入っている人だけに優しくする露骨な態度が挙げられた。「いざという時に部下を守らない」では、間違いが見つかった時に他人のせいにしたり、上層部との会議で部下と違う意見を言って自分だけ保身に走る姿が報告されている。「指示・指導が曖昧」では、指示が不明確で何をしていいか分からず、質問してもあやふやな返答しか返ってこないなどの不満が寄せられた。

上司に期待していること、トップは「公正・公平に評価してもらえる」

上司に期待していることは何かを聞いたところ、トップ3は「公正・公平に評価してもらえる」(63%)、「自分の意見や考えに耳を傾けてもらえる」(59%)、「的確な判断をしてもらえる」（56%）となった。