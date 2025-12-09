パーク24は12月9日、「クルマと有名人」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年8月29日～9月9日、ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」の会員4,927名を対象にインターネットで行われた。

一緒にドライブに行きたい有名人は「Snow Man」が54票で昨年に続き1位となり、 2位が「嵐」、3位が「Mrs. GREEN APPLE」とTOP3は2年連続で同じ顔ぶれとなった。7位には「今田美桜」がランクインし、初のTOP10入りをしている。

2014年のアンケート調査開始から10回目となる今回、TOP10にランクインした回数を見てみると、「嵐」は10回全てでランクイン、「綾瀬はるか」は8回、「大泉洋」は7回ランクインしている。

一緒にドライブに行きたい理由は、「好き・ファン」が最も多く61.7%、続いて「楽しそう」53.8%、「カッコイイ・可愛い・キレイ」26.8%の順だった。

TOP10入りした有名人を選んだ理由は「好き・ファン」が最多だったが、「Snow Man」「Mrs. GREEN APPLE」「大泉洋」「今田美桜」は「楽しそう」が1位となり、中でも「大泉洋」を選んだ人は全員が「楽しそう」を理由にあげる結果となった。

男性票1位は綾瀬はるか、女性票1位はSnow Man

男性が選ぶ1位は「綾瀬はるか」、女性が選ぶ1位は「Snow Man」となった。男性は昨年からTOP3が全て入れ替わり、女性俳優が多く票を集める結果となった。女性は2年連続「Snow Man」が1位、「Mrs. GREEN APPLE」が順位を上げ2位となり、昨年に続き男性アーティストが多く票を集める結果となった。

駐車が上手そうな有名人

駐車が上手そうな有名人は4年連続で1位「木村拓哉」、2位「所ジョージ」となった。「木村拓哉」と「所ジョージ」は調査を開始して以来10回連続でTOP2となっており、駐車が上手というイメージが強く定着しているようだ。継続してランクインする有名人が多い中、7位に「鈴木亮平」、10位に「長田庄平(チョコレートプラネット)」が今回初めてランクインした。車のCM等への出演や、バラエティ番組・YouTubeでの企画を通じて多くの人の印象に残ったものと思われる。