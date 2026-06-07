巨人、ロッテと引き分け

先発投手：巨人は西舘勇陽が7回1失点の好投（6安打7奪三振）、ロッテのS・ロングは5回1失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：巨人が1点を追加 5回表：ロッテが1点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の吉川尚輝が3安打の活躍、ロッテの安田尚憲が1本塁打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 56 32 23 1 .582 -
2 ヤクルト 57 32 24 1 .571 0
3 巨人 57 31 25 1 .554 1
4 DeNA 57 25 30 2 .455 7
5 広島 54 20 31 3 .392 10
6 中日 57 20 36 1 .357 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 58 34 22 2 .607 -
2 ソフトバンク 56 32 24 0 .571 2
3 オリックス 57 30 26 1 .536 4
4 日本ハム 59 30 29 0 .508 5
5 ロッテ 57 27 29 1 .482 7
6 楽天 57 21 35 1 .375 13