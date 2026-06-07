広島、オリックスに2点リードで後半戦へ
2回裏に集中打で4点を先行した広島が、4回表にオリックスの反撃を2点に抑え、6回終了時点で4-2とリード。菊池涼介、名原典彦、岡本駿らの活躍で優位に立った。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(三)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸 泰輝 7(遊)勝田 成 8(中)平川 蓮 9(投)岡本 駿
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(左)西川 龍馬 3(中)中川 圭太 4(二)太田 椋 5(右)来田 涼斗 6(一)山中 稜真 7(遊)紅林 弘太郎 8(捕)若月 健矢 9(投)宮國 凌空
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「広島カープ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|ヤクルト
|57
|32
|24
|1
|.571
|0
|3
|巨人
|57
|31
|25
|1
|.554
|1
|4
|DeNA
|57
|25
|30
|2
|.455
|7
|5
|広島
|54
|20
|31
|3
|.392
|10
|6
|中日
|57
|20
|36
|1
|.357
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|58
|34
|22
|2
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|56
|32
|24
|0
|.571
|2
|3
|オリックス
|57
|30
|26
|1
|.536
|4
|4
|日本ハム
|59
|30
|29
|0
|.508
|5
|5
|ロッテ
|57
|27
|29
|1
|.482
|7
|6
|楽天
|57
|21
|35
|1
|.375
|13