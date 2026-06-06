広島が7-4でオリックスに勝利

先発投手：広島は森下暢仁が7回1/3を4失点で好投（8安打5奪三振）、オリックスの田嶋大樹は4回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：広島が2点を追加 4回表：オリックスが1点を追加 4回裏：広島が3点を追加 注目選手：広島の坂倉将吾が1本塁打2打点、広島の持丸泰輝が1本塁打、広島の名原典彦が2打点の活躍。

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