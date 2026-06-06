広島が7-4でオリックスに勝利

先発投手：広島は森下暢仁が7回1/3を4失点で好投（8安打5奪三振）、オリックスの田嶋大樹は4回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：広島が2点を追加 4回表：オリックスが1点を追加 4回裏：広島が3点を追加 注目選手：広島の坂倉将吾が1本塁打2打点、広島の持丸泰輝が1本塁打、広島の名原典彦が2打点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12