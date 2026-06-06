ロッテ、1点リードで中盤へ

2回表にロッテが先制点を奪い、1-0とした。巨人は3回まで無得点に抑えられている。序盤を終えて、ロッテが1点リードで試合は中盤へと進む。

【スタメン】

巨人: 1(遊)泉口 2(三)浦田 3(左)佐々木 4(中)キャベッジ 5(捕)大城 6(右)中山 7(一)ティマ 8(二)吉川 9(投)ウィットリー

ロッテ: 1(二)小川 2(捕)佐藤 3(右)西川 4(左)山口 5(一)ソト 6(三)寺地 7(遊)友杉 8(投)田中 9(中)和田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12