DeNA、序盤リード守る

1回裏にDeNAが1点を先制し、1-0で試合は序盤を終えた。ソフトバンクは3回まで無得点。DeNAはヒュンメルの打点で1点を挙げリードを保っている。ソフトバンク正木は安打を放つも、得点には繋がっていない。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)筒香 5(右)ヒュンメル 6(二)三森 7(遊)石上 8(捕)松尾 9(投)庄司

ソフトバンク: 1(右)正木 2(中)周東 3(左)柳田 4(三)栗原 5(一)廣瀨隆 6(二)牧原大 7(遊)庄子 8(捕)海野 9(投)前田悠

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「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12