広島、序盤に2点リード

1回裏に広島が2点を先制し、試合の主導権を握った。オリックスは紅林の本塁打などで反撃を試みるも、得点には結びつかず。広島は坂倉、モンテロの活躍もあり2点リードで中盤へ進む。

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