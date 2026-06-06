阪神 vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 楽天
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去1試合: 楽天0勝-阪神1勝（6/5 楽天1-8阪神 (阪神)）

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12