巨人 vs ロッテの試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs ロッテ
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去1試合: ロッテ0勝-巨人1勝（6/5 ロッテ2-8巨人 (巨人)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|阪神
|55
|31
|23
|1
|.574
|0
|3
|巨人
|56
|31
|25
|0
|.554
|1
|4
|DeNA
|56
|25
|29
|2
|.463
|6
|5
|広島
|53
|19
|31
|3
|.380
|10
|6
|中日
|56
|20
|35
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|57
|33
|22
|2
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|55
|31
|24
|0
|.564
|2
|3
|オリックス
|56
|30
|25
|1
|.545
|3
|4
|日本ハム
|58
|29
|29
|0
|.500
|5
|5
|ロッテ
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|6
|楽天
|56
|21
|34
|1
|.382
|12