DeNAが3点リード、序盤を終えて

DeNAが3回裏に牧の本塁打などで一挙3得点。ソフトバンクは3回表に1点を返すが、DeNAが2点リード。両チームは序盤を終え、中盤戦へと向かう。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(二)牧 3(左)度会 4(一)筒香 5(三)宮﨑 6(右)ヒュンメル 7(遊)京田 8(捕)松尾 9(投)篠木

ソフトバンク: 1(右)正木 2(遊)庄子 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(一)廣瀨隆 7(中)周東 8(捕)渡邉 9(投)大関

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「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 55 32 22 1 .593 -
2 阪神 54 30 23 1 .566 1
3 巨人 55 30 25 0 .545 2
4 DeNA 55 24 29 2 .453 7
5 広島 52 19 31 2 .380 11
6 中日 55 19 35 1 .352 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 56 33 21 2 .611 -
2 ソフトバンク 54 31 23 0 .574 2
3 オリックス 55 30 25 0 .545 3
4 日本ハム 57 28 29 0 .491 6
5 ロッテ 55 27 28 0 .491 6
6 楽天 55 21 33 1 .389 12