DeNAが3点リード、序盤を終えて
DeNAが3回裏に牧の本塁打などで一挙3得点。ソフトバンクは3回表に1点を返すが、DeNAが2点リード。両チームは序盤を終え、中盤戦へと向かう。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(二)牧 3(左)度会 4(一)筒香 5(三)宮﨑 6(右)ヒュンメル 7(遊)京田 8(捕)松尾 9(投)篠木
ソフトバンク: 1(右)正木 2(遊)庄子 3(左)近藤 4(三)栗原 5(二)牧原大 6(一)廣瀨隆 7(中)周東 8(捕)渡邉 9(投)大関
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|55
|32
|22
|1
|.593
|-
|2
|阪神
|54
|30
|23
|1
|.566
|1
|3
|巨人
|55
|30
|25
|0
|.545
|2
|4
|DeNA
|55
|24
|29
|2
|.453
|7
|5
|広島
|52
|19
|31
|2
|.380
|11
|6
|中日
|55
|19
|35
|1
|.352
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|56
|33
|21
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|54
|31
|23
|0
|.574
|2
|3
|オリックス
|55
|30
|25
|0
|.545
|3
|4
|日本ハム
|57
|28
|29
|0
|.491
|6
|5
|ロッテ
|55
|27
|28
|0
|.491
|6
|6
|楽天
|55
|21
|33
|1
|.389
|12