オリックス、中川のHRで1点リード

6回終了時点でオリックスが広島に1-0でリード。1回表に中川圭太が放ったホームランが唯一の得点となっている。投手戦の様相を呈し、互いに決定打を欠く展開が続いている。

【スタメン】

広島: 1(右)名原　典彦 2(二)勝田　成 3(遊)小園　海斗 4(一)坂倉　将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸　泰輝 7(中)平川　蓮 8(三)佐々木　泰 9(投)玉村　昇悟

オリックス: 1(中)中川　圭太 2(三)宗　佑磨 3(左)西川　龍馬 4(一)太田　椋 5(遊)紅林　弘太郎 6(右)杉本　裕太郎 7(捕)若月　健矢 8(二)野口　智哉 9(投)Ｓ・ジェリー

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「広島カープ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 55 32 22 1 .593 -
2 阪神 54 30 23 1 .566 1
3 巨人 55 30 25 0 .545 2
4 DeNA 55 24 29 2 .453 7
5 広島 52 19 31 2 .380 11
6 中日 55 19 35 1 .352 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 56 33 21 2 .611 -
2 ソフトバンク 54 31 23 0 .574 2
3 オリックス 55 30 25 0 .545 3
4 日本ハム 57 28 29 0 .491 6
5 ロッテ 55 27 28 0 .491 6
6 楽天 55 21 33 1 .389 12