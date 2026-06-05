オリックス、中川のHRで1点リード

6回終了時点でオリックスが広島に1-0でリード。1回表に中川圭太が放ったホームランが唯一の得点となっている。投手戦の様相を呈し、互いに決定打を欠く展開が続いている。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 典彦 2(二)勝田 成 3(遊)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸 泰輝 7(中)平川 蓮 8(三)佐々木 泰 9(投)玉村 昇悟

オリックス: 1(中)中川 圭太 2(三)宗 佑磨 3(左)西川 龍馬 4(一)太田 椋 5(遊)紅林 弘太郎 6(右)杉本 裕太郎 7(捕)若月 健矢 8(二)野口 智哉 9(投)Ｓ・ジェリー

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