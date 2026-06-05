オリックス、中川のHRで1点リード
6回終了時点でオリックスが広島に1-0でリード。1回表に中川圭太が放ったホームランが唯一の得点となっている。投手戦の様相を呈し、互いに決定打を欠く展開が続いている。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)勝田 成 3(遊)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)Ｓ・ファビアン 6(捕)持丸 泰輝 7(中)平川 蓮 8(三)佐々木 泰 9(投)玉村 昇悟
オリックス: 1(中)中川 圭太 2(三)宗 佑磨 3(左)西川 龍馬 4(一)太田 椋 5(遊)紅林 弘太郎 6(右)杉本 裕太郎 7(捕)若月 健矢 8(二)野口 智哉 9(投)Ｓ・ジェリー
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「広島カープ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|55
|32
|22
|1
|.593
|-
|2
|阪神
|54
|30
|23
|1
|.566
|1
|3
|巨人
|55
|30
|25
|0
|.545
|2
|4
|DeNA
|55
|24
|29
|2
|.453
|7
|5
|広島
|52
|19
|31
|2
|.380
|11
|6
|中日
|55
|19
|35
|1
|.352
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|56
|33
|21
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|54
|31
|23
|0
|.574
|2
|3
|オリックス
|55
|30
|25
|0
|.545
|3
|4
|日本ハム
|57
|28
|29
|0
|.491
|6
|5
|ロッテ
|55
|27
|28
|0
|.491
|6
|6
|楽天
|55
|21
|33
|1
|.389
|12