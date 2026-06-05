阪神、楽天に4点リードで後半戦へ

阪神が5回裏に2点、6回裏にも2点を追加。佐藤輝明が2打点、立石正広、熊谷敬宥もそれぞれ1打点を挙げ、楽天を4-0と突き放した。このまま阪神がリードを保てるか、楽天の反撃に注目が集まる。

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 55 32 22 1 .593 -
2 阪神 54 30 23 1 .566 1
3 巨人 55 30 25 0 .545 2
4 DeNA 55 24 29 2 .453 7
5 広島 52 19 31 2 .380 11
6 中日 55 19 35 1 .352 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 56 33 21 2 .611 -
2 ソフトバンク 54 31 23 0 .574 2
3 オリックス 55 30 25 0 .545 3
4 日本ハム 57 28 29 0 .491 6
5 ロッテ 55 27 28 0 .491 6
6 楽天 55 21 33 1 .389 12