西武・中日、6回終了までスコアレス

西武対中日の試合は、両チームとも得点を奪えず0対0のまま6回を終えた。投手戦の様相を呈しており、打線は相手投手を攻略できず、 zero ゲームとなっている。緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林　勇希 2(三)福永　裕基 3(遊)村松　開人 4(左)細川　成也 5(右)板山　祐太郎 6(一)石川　昂弥 7(捕)石伊　雄太 8(二)山本　泰寛 9(投)柳　裕也

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)石井　一成 3(左)桑原　将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(三)渡部　聖弥 6(捕)古賀　悠斗 7(中)西川　愛也 8(遊)源田　壮亮 9(投)髙橋　光成

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 55 32 22 1 .593 -
2 阪神 54 30 23 1 .566 1
3 巨人 55 30 25 0 .545 2
4 DeNA 55 24 29 2 .453 7
5 広島 52 19 31 2 .380 11
6 中日 55 19 35 1 .352 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 56 33 21 2 .611 -
2 ソフトバンク 54 31 23 0 .574 2
3 オリックス 55 30 25 0 .545 3
4 日本ハム 57 28 29 0 .491 6
5 ロッテ 55 27 28 0 .491 6
6 楽天 55 21 33 1 .389 12