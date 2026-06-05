西武・中日、6回終了までスコアレス

西武対中日の試合は、両チームとも得点を奪えず0対0のまま6回を終えた。投手戦の様相を呈しており、打線は相手投手を攻略できず、 zero ゲームとなっている。緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林 勇希 2(三)福永 裕基 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(右)板山 祐太郎 6(一)石川 昂弥 7(捕)石伊 雄太 8(二)山本 泰寛 9(投)柳 裕也

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)石井 一成 3(左)桑原 将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(三)渡部 聖弥 6(捕)古賀 悠斗 7(中)西川 愛也 8(遊)源田 壮亮 9(投)髙橋 光成

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