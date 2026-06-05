西武・中日、6回終了までスコアレス
西武対中日の試合は、両チームとも得点を奪えず0対0のまま6回を終えた。投手戦の様相を呈しており、打線は相手投手を攻略できず、 zero ゲームとなっている。緊迫した展開が続いている。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 勇希 2(三)福永 裕基 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(右)板山 祐太郎 6(一)石川 昂弥 7(捕)石伊 雄太 8(二)山本 泰寛 9(投)柳 裕也
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)石井 一成 3(左)桑原 将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(三)渡部 聖弥 6(捕)古賀 悠斗 7(中)西川 愛也 8(遊)源田 壮亮 9(投)髙橋 光成
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|55
|32
|22
|1
|.593
|-
|2
|阪神
|54
|30
|23
|1
|.566
|1
|3
|巨人
|55
|30
|25
|0
|.545
|2
|4
|DeNA
|55
|24
|29
|2
|.453
|7
|5
|広島
|52
|19
|31
|2
|.380
|11
|6
|中日
|55
|19
|35
|1
|.352
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|56
|33
|21
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|54
|31
|23
|0
|.574
|2
|3
|オリックス
|55
|30
|25
|0
|.545
|3
|4
|日本ハム
|57
|28
|29
|0
|.491
|6
|5
|ロッテ
|55
|27
|28
|0
|.491
|6
|6
|楽天
|55
|21
|33
|1
|.389
|12