DeNA、8-1でソフトバンクを大きくリード

3回にソフトバンクが先制するも、DeNAは3回裏に3点、5回裏に5点を奪い一気に突き放す。牧、度会、ヒュンメルが本塁打を放つなど、DeNA打線が爆発。6回終了時点で8-1と大量リードを奪っている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名　達夫 2(二)牧　秀悟 3(左)度会　隆輝 4(一)筒香　嘉智 5(三)宮﨑　敏郎 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(遊)京田　陽太 8(捕)松尾　汐恩 9(投)篠木　健太郎

ソフトバンク: 1(右)正木　智也 2(遊)庄子　雄大 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(二)牧原　大成 6(一)廣瀨　隆太 7(中)周東　佑京 8(捕)渡邉　陸 9(投)大関　友久

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 55 32 22 1 .593 -
2 阪神 54 30 23 1 .566 1
3 巨人 55 30 25 0 .545 2
4 DeNA 55 24 29 2 .453 7
5 広島 52 19 31 2 .380 11
6 中日 55 19 35 1 .352 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 56 33 21 2 .611 -
2 ソフトバンク 54 31 23 0 .574 2
3 オリックス 55 30 25 0 .545 3
4 日本ハム 57 28 29 0 .491 6
5 ロッテ 55 27 28 0 .491 6
6 楽天 55 21 33 1 .389 12