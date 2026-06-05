DeNA、8-1でソフトバンクを大きくリード
3回にソフトバンクが先制するも、DeNAは3回裏に3点、5回裏に5点を奪い一気に突き放す。牧、度会、ヒュンメルが本塁打を放つなど、DeNA打線が爆発。6回終了時点で8-1と大量リードを奪っている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(二)牧 秀悟 3(左)度会 隆輝 4(一)筒香 嘉智 5(三)宮﨑 敏郎 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(遊)京田 陽太 8(捕)松尾 汐恩 9(投)篠木 健太郎
ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(遊)庄子 雄大 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(二)牧原 大成 6(一)廣瀨 隆太 7(中)周東 佑京 8(捕)渡邉 陸 9(投)大関 友久
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|55
|32
|22
|1
|.593
|-
|2
|阪神
|54
|30
|23
|1
|.566
|1
|3
|巨人
|55
|30
|25
|0
|.545
|2
|4
|DeNA
|55
|24
|29
|2
|.453
|7
|5
|広島
|52
|19
|31
|2
|.380
|11
|6
|中日
|55
|19
|35
|1
|.352
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|56
|33
|21
|2
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|54
|31
|23
|0
|.574
|2
|3
|オリックス
|55
|30
|25
|0
|.545
|3
|4
|日本ハム
|57
|28
|29
|0
|.491
|6
|5
|ロッテ
|55
|27
|28
|0
|.491
|6
|6
|楽天
|55
|21
|33
|1
|.389
|12