DeNA、8-1でソフトバンクを大きくリード

3回にソフトバンクが先制するも、DeNAは3回裏に3点、5回裏に5点を奪い一気に突き放す。牧、度会、ヒュンメルが本塁打を放つなど、DeNA打線が爆発。6回終了時点で8-1と大量リードを奪っている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(二)牧 秀悟 3(左)度会 隆輝 4(一)筒香 嘉智 5(三)宮﨑 敏郎 6(右)Ｃ・ヒュンメル 7(遊)京田 陽太 8(捕)松尾 汐恩 9(投)篠木 健太郎

ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(遊)庄子 雄大 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(二)牧原 大成 6(一)廣瀨 隆太 7(中)周東 佑京 8(捕)渡邉 陸 9(投)大関 友久

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