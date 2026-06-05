母の日を終えたのも束の間、すぐにやってくる「父の日、どうする問題」。感謝してもし切れない大切な存在だからこそ、ちょっと良いものでも食べて贅沢な時間を過ごしてほしい。

そんな願いを叶えてくれるのが、「きらめくストア」の「父の日特集」だ。今回は、北海道の厳選素材を活かした“ビール、おつまみ、締め”という、酒飲み歓喜のフルコースをご提案! 実際に試してみて勝利を確信した名品を三段活用でご紹介しよう。

森の香りで乾杯!「しもかわ森のブルワリー」星降る森のクラフトビール

父の日の始まりは、やはり喉を鳴らして飲むビールから始めたい。もうすっかり夏だし。今回セレクトしたのは、北海道の北部、面積の約9割が森林という下川町から届いた「星降る森のクラフトビール 3本セット」だ。

このビールの何が凄いって、副原料に下川町産の「トドマツ」の枝葉が使われていること。「ビールに松……?」と思われるかもしれないが、これがもう驚くほど爽やかなのよ〜。

グラスに注げば、そこはもう北海道の深い森の中。星空を見上げるのが大好きだというご夫婦が営む醸造所だけあって、ネーミングもロマンチックな星の名前にちなんでいる。

まずは、最初の一杯として推ししたいのが「PROCYON(プロキオン)」だ。チェコ産ホップを使ったピルスナータイプで、キレのある苦味としっかりとしたモルトの風味がたまらんッ……! 一般的なビールよりもコクが深く、身体中の全細胞が「ビール、最高ォォォ〜!」と喜んでいるのがわかる。

「SIRIUS(シリウス)」はアメリカンホップの柑橘系の香りと、トドマツ由来のグリーンな香りが絶妙にミックスされたエールビールだ。ジャパン・グレートビア・アワーズ2025で銀賞を受賞したという実力派で、苦味と香りのバランスが完璧! くぅぅぅ、うめぇ〜!

そして、ビールの苦味が少し苦手な人や、ゆっくりと味わいたいときに最適なのが「BETELGEUSE(ベテルギウス)」。小麦麦芽をたっぷり使った南ドイツスタイルのビールで、バナナやクローブのようなフルーティーな香りがめちゃくちゃ華やか! こちらも銀賞受賞の逸品である。これは父だけでなく、母にもぜひ飲んでもらいたいな〜。

ビールが止まらなくなる魔性のお供「はこだてバルボーロ」

最高のビールがあれば、次に欲しくなるのは最高のおつまみだ。今回はきらめくストアの自信作「はこだてバルボーロ」を激推ししたい。

「ボーロ」と聞くと、子供の頃に食べたあの甘くて懐かしいお菓子を思い浮かべがち。だが、これは全くの別物。要するに“お酒に合う、おつまみボーロ”である。

函館の大豆菓子専門店「函館おたふく堂」とのコラボレーションで生まれたこの商品は、おからの旨みを凝縮した、まさに大人のための嗜好品。5種類の味がセットになっているのだが、どれもお酒との相性が計算され尽くしているのである。

特に、先ほどのクラフトビールに合わせるなら「ブラックペッパー味」が間違いない。ピリッと効いた黒胡椒の刺激が、ビールの爽快感をこれでもかと引き立てる。おからの素朴な甘みとスパイシーさのギャップに、もう一口、もう一杯と手が止まらなくなること請け合い!

「いかすみ塩昆布味」は磯の香りが深く、ワイン派には「塩パルメザンチーズ味」が寄り添ってくれる。チーズのコクが深くてウマいんだ、これが……!

ハイボールには「海苔ごま味」、焼酎には「きんぴらごぼう味」と、その時のお父さんの気分に合わせてペアリングを楽しめるのも嬉しい。一粒一粒は大きくなくても、噛むほどに濃厚な味わいが広がるので、ついついお酒を飲みすぎてしまう可能性も。まあ、父の日くらい、いいでしょう。

締めに手繰る、極上の香り。幌加内産「ねむり雪そば」

ビールとおつまみを堪能し、程よく酔いが回ってきたところで欲しくなるのが“締め”の炭水化物。北海道といえばやはりラーメン……もいいんだけど、父の日の夜を粋に締めくくるなら、やはり蕎麦がいい。それも、日本屈指のそば処・幌加内(ほろかない)町が誇る「ねむり雪そば」ならベストだ。

この蕎麦は名前のとおり、なんと雪の下で半年間も眠らせているのだという。冬には3メートル以上もの雪が積もるという幌加内。その圧倒的な雪の力と地熱のバランスにより、極寒の中でじっくりと蕎麦の実を熟成させる。すると、蕎麦本来の旨みがギュギュッと凝縮され、他では味わえない深みのある味が生まれるのだという。

半世紀以上も蕎麦作りに向き合ってきた「そばの坂本」が、種まきから収穫、乾燥まで徹底して管理して作り上げた逸品。食べ方は……うん、やっぱりシンプルにざるそばがいいだろう。

たっぷりのお湯で茹でて、ズルズルっと手繰ってみると……

……かっ、かっ、乾麺のレベルじゃねぇ……!! 鼻から抜ける蕎麦の香りが芳醇で、喉ごしも驚くほど滑らか。カドが取れたような丸みのある旨みと甘みが口いっぱいに広がる。歯ごたえもしっかりしていて素晴らしい! 美味しい蕎麦はただそれだけでご馳走なんだ。きっと父も、そう再認識してくれるに違いない。

ということで、きらめくストアの父の日特集はガチのガチで逸品揃い! 「いつもありがとう」という言葉と一緒に、ぜひこの北海道のパワーが詰まった逸品たちを贈ってみてほしい。