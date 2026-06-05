THE BEAUTE CLINICは2026年6月5日、美容外科医・紀田基邦監修のオリジナル診断コンテンツ「自己肯定感診断」の診断結果ランキングを発表した。調査は6月3日19時時点の診断結果を対象に集計されたもの。

キャラクター別診断

同診断コンテンツは、全20問の回答結果に応じて、自分の性格傾向や自己肯定感の軸を16タイプに分類するもので、6月1日のローンチ以降、SNSなどで支持を集めている。診断の判断軸は「心が元気になるきっかけ」「安心できるよりどころ」「自信のスイッチ」「回復する方法」の4つ。

キャラクター別診断結果ランキング、1位は「無敵おばちゃん(GMLA)」

キャラクター別診断結果ランキング1位は、「無敵おばちゃん(GMLA)」。次いで、2位「愛されナルシスト(POLA)」、3位「ひとり整い仙人(GMHA)」、4位「こじらせ顔面国宝(PMLA)」と並び、強さ・自分らしさ・美意識・静かな安定感を感じさせるキャラクターが上位に目立つ結果となった。

また、「見た目がしっくりくること」や「自分の中で納得できること」が自信につながりやすいタイプが上位に多くみられた。さらに、落ち込んだときに、身支度を整える、予定をひとつ進める、誰かに会いに行くなど、小さな行動を通して気持ちを立て直すタイプも上位にみられた。