「恋人から本当に愛されているのだろうか」「もっと愛されたい」そんな不安を繰り返してしまうことはありませんか?

愛情を求めること自体は自然な感情ですが、その気持ちが強くなりすぎると、相手の言動に振り回されたり、不安定な恋愛を繰り返したりしてしまうことがあります。

本記事では、「愛されたい症候群」と呼ばれる心理状態の特徴や原因、克服するためのヒントについてわかりやすく解説します。自分自身の心と向き合うきっかけとして、ぜひ参考にしてください。

愛されたい症候群とは?

「愛されたい症候群」とは、他者からの愛情や承認を過剰に求めてしまう心理状態のことです。

「自分は本当に必要とされているのか」「嫌われていないか」といった不安を抱えやすく、相手からの愛情を十分に感じられないまま、心が満たされない状態が続いてしまう。その結果、恋人や友人へ依存しすぎたり、愛情を確かめるために相手を試すような行動を取ってしまったりするのです。

本人に悪気はなくても、不安の強さから人間関係が不安定になってしまうケースも少なくありません。

愛されたい症候群の特徴

愛されたい症候群の特徴

愛されたい症候群の人は、「愛されたい」という気持ちが強いあまり、不安や依存につながる行動を取ってしまうことがあります。ここでは、代表的な特徴を紹介します。

自分に自信がない

愛されたい症候群の人は、自分自身の価値を認めることが苦手な傾向があります。

そのため、「自分は愛されないのでは」「嫌われたかもしれない」と考えやすく、相手の態度や言葉に気持ちが大きく左右されてしまいます。返信が少し遅れただけでも不安になったり、必要以上に自分を責めたりして、情緒が不安定になることもあるでしょう。

相手に依存しやすい

心の安定を自分ではなく、“相手からの愛情”に求めてしまう傾向もあります。

「この人がいないとダメ」「嫌われたくない」という気持ちが強くなると、恋人や友人へ依存しやすくなり、相手の都合や気分に振り回されることも。また、不安から束縛や過度な確認行動につながってしまうケースも少なくありません。

承認欲求が強い

「認められたい」「必要とされたい」という気持ちが強く、周囲からの反応で自分の価値を確認しようとするのも共通点です。

たとえば、SNSの“いいね”の数に一喜一憂したり、恋人に頻繁な愛情表現を求めたり。期待していた反応が得られないと、「愛されていないのかもしれない」と感じ、自信を失ってしまうことが多いです。

不安を抱えている

愛されたい症候群の人は、「裏切られるのでは」「いつか離れていくのでは」といった不安を抱えやすいです。そのため、相手の顔色や態度の変化に敏感になり、必要以上に気を遣ってしまう傾向もあります。相手に嫌われないよう自分を押し殺して尽くしすぎたり、不安から相手を試すような行動を取ったりするケースも。

常に愛されていると感じたい

愛情を感じる瞬間があっても、不安がすぐに戻ってきてしまうのも特徴のひとつです。十分に愛情表現を受けていても、「本当に愛されているのかな」「もっと愛情を示してほしい」と感じてしまいます。相手の言葉や行動を過剰に気にして、少しでも距離を感じると強い不安に襲われることもあるでしょう。

愛されたい症候群になる原因

愛されたい症候群になる原因

愛されたい症候群は、単なる“寂しがり”ではなく、過去の経験や自己肯定感の低さなどが影響している場合があります。ここでは、愛情を過剰に求めてしまう主な原因を紹介します。

自己肯定感が低い

自分自身の価値を認められないことは、大きな原因のひとつです。

「自分には魅力がない」「誰かに認められないと価値がない」と感じていると、他人からの愛情や肯定的な言葉によって安心感を得ようとしやすくなります。そのため、少し冷たくされたり、反応が薄かったりするだけでも、不安や孤独感に強く支配されてしまうのです。

過去の恋愛や人間関係にトラウマがある

過去に傷ついた経験が影響しているケースも少なくありません。

たとえば、恋人に突然別れを告げられた、友人に裏切られたなどの経験があると、「また捨てられるのでは」という不安を抱えやすくなります。その結果、相手の愛情を何度も確認したくなったり、過剰に執着してしまったりすることがあります。

幼少期の愛情不足

幼少期の家庭環境も、大きく影響すると考えられています。たとえば、「いい子にしていないと愛されない」と感じる環境で育った場合、大人になってからも“条件を満たさないと愛されない”という不安を抱えやすくなります。また、親が忙しく寂しさを感じていた経験などから、他人に強く愛情を求めるようになるケースもあるでしょう。

他人を信用できない

過去のいじめや裏切りなどによって、人を信じることに不安を抱えている場合もあります。

「どうせ最後は離れていく」「本心では嫌われているかもしれない」と考えてしまうため、相手の愛情を何度も確認しないと安心できなくなるのです。その結果、少しの距離感にも敏感になり、不安や孤独感が強くなってしまいます。

周りからの期待やプレッシャー

周囲の期待に応え続けてきた経験が影響していることもあります。

たとえば、成績や外見、成果によって評価される環境にいると、「頑張らないと愛されない」という考え方が身につきやすくなります。そのため、ありのままの自分に自信が持てず、“誰かに必要とされること”で自分の価値を確認しようとしてしまうのです。

愛されたい症候群から抜け出す方法

愛されたい症候群から抜け出す方法

愛されたい気持ちそのものは、決して悪いことではありません。大切なのは、“誰かの愛情だけ”で自分の価値を支えようとしないことです。ここでは、愛されたい症候群から少しずつ抜け出すための方法を紹介します。

自己肯定感を高める

愛されたい症候群から抜け出すには、「誰かに認めてもらわないと価値がない」という状態から離れることが大切です。

そのためには、まず自分で自分を認める感覚を育てていきましょう。たとえば、「今日できたこと」を小さくても書き出したり、自分の長所や頑張ったことに目を向けたりするのもおすすめです。

自己肯定感は、一気に高まるものではありません。少しずつ「これでいい」と思える感覚を積み重ねていくことが大切です。

健全な人間関係を築く

「嫌われたくない」という気持ちが強すぎると、無理に相手へ合わせてしまい、自分らしさを失いやすくなります。

本当に安心できる関係とは、“頑張って愛される関係”ではなく、自然体でいられる関係です。相手に合わせ続けるのではなく、自分の気持ちや意見も大切にしながら関係を築いていきましょう。

また、多くの人に好かれようとするより、信頼できる少数の人と深く関わるほうが、心の安定につながる場合もあります。

自分の感情を受け入れる

孤独や不安を感じること自体は、悪いことではありません。

しかし、「こんなことで不安になるなんてダメだ」と感情を否定してしまうと、さらに苦しくなってしまうことがあります。まずは、「自分は今、不安なんだな」「愛されたいと感じているんだな」と、そのまま受け止めてみましょう。

気持ちを言語化することで、自分でも気づかなかった不安の原因が見えてくることがあります。

見返りを求めない

「これだけ尽くしたのに」「こんなに愛したのに」と感じてしまうときは、無意識に“見返り”を求めている可能性があります。

もちろん、愛情を求めることは自然なことです。しかし、相手の反応だけで自分の価値を判断してしまうと、気持ちが不安定になりやすくなります。

「相手のためにしたいからする」という感覚を持てるようになると、人間関係の苦しさも少しずつ減っていくでしょう。

専門家の意見を聞く

不安や依存感が強く、恋愛や日常生活に支障が出ている場合は、専門家へ相談するのも一つの方法です。

カウンセリングなどを通じて、自分の考え方の癖や過去の傷と向き合うことで、気持ちが整理されることもあります。「ひとりで抱え込まなければいけない」と思わず、必要に応じて周囲を頼ることも大切です。

愛されたい症候群を克服し、愛される人になろう

「愛されたい」と感じること自体は、決して悪いことではありません。大切なのは、誰かの愛情だけで自分の価値を確かめようとしすぎないことです。少しずつ自己肯定感を育て、自分自身を大切にできるようになると、人間関係の不安も和らいでいくはず。無理に愛されようとしなくても、自然体でいられることが、本当の意味で“愛される人”への第一歩になるでしょう。