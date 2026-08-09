有吉弘行「なんで『テレビ見ないんですよね』って言われなきゃいけないんだよ！」不要な一言に怒り心頭

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と青色1号のカミムラです。8月2日（日）の放送では、有吉は“腹が立った出来事”を語っていました。

◆有吉 不要な一言に怒り心頭

この日は、有吉が突然「団子屋に行って、『俺、団子食わないんだよな』って（店主に向かって）言う？」と不満げに尋ねます。これに対して、2人は戸惑いながらも「言わないです」と即答し、有吉も「そうだろ？」と返します。

その後も似たような質問を繰り返す有吉に、酒井もカミムラも困惑しながら答えていると、有吉は「なんで俺は『テレビ見ないんですよね』ってわざわざ言われなきゃいけないんだよ！ 別に言わなくていいだろ。（俺にわざわざ）言う!? ふざけやがって」と怒りを爆発させ、ようやく意図を察した2人は爆笑します。

酒井が「何かあったんですか？」と問いかけると、有吉は「まあ、よくあることですよ。だけど、今日も言われて腹が立ってしまって。危うく家族もいるなかで臨戦態勢に入ってしまうところでした。場所も場所だったのでグッと我慢しましたけれども」と振り返ります。

すると、今度は声をかけてきた側の視点に立ち、「俺らがそう言われたときに、ヘラヘラ笑って『見てくださいよ～。視聴率が大変なんですよ～』って返すと思って言ってくるわけだよね」と分析。

そのうえで、有吉は「団子屋で『俺、団子食わないんだよな』ってわざわざ言わないのは、店主に怒られるって分かっているからだろ。それだけなめられているってことなんですよ。だから、俺らも団子屋の主人の気概を持たなきゃダメ。『この人にそんなことを言ったら怒られても仕方ない』と思わせるくらいの気迫が必要なんですよね」と持論を展開します。

ただ、この日に関しては「場所も場所でしたから、『そうですか、へへへ』って笑って済ませましたけど。でも、それが大人じゃないですか」と本音を明かしつつも、「そんなことはよくあるんでいいんですけど、久しぶりに食らったなという感じでした」と腹の虫が収まらない様子の有吉でした。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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