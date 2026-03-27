日本サッカー協会（JFA）は27日、国際サッカー連盟（FIFA）との初コラボグッズとなるサッカー日本代表オフィシャルグッズを『FIFAワールドカップ2026』に向けて発売することを発表した。

グッズは、FIFAワールドカップ2026の公式大会ロゴと日本代表エンブレムが並んだ全11商品。アメリカ、カナダ、メキシコをイメージした大会公式アートワークを使用したカラフルでキャッチーな商品に加え、日本の伝統衣装である法被や手拭い、扇子、勝守（かちまもり）などが販売される。

加えて、グループステージのマッチデーグッズ9商品も登場。これは、グループステージで対戦するオランダ、チュニジア、プレーオフにより決定する第3戦チームのイメージカラーと大会ロゴが入った記念グッズになる。先行販売は3月26日（木）から4月5日（日）の10日間で、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間・数量限定で先行販売。スポーツショップなど店頭では6月中旬に販売を開始する予定となっている。

また、3月31日（日本時間4月1日）にウェンブリースタジアム（イングランド）で開催される『キリンワールドチャレンジ2026』イングランド代表戦のマッチデーグッズも販売するとのこと。JFA がイングランドサッカー協会（TheFA）と初めてコラボレーションしたオフィシャルコラボグッズで、TheFAのエンブレムと日本代表のエンブレムが入った７商品を、3月26日（木）から4月5日（日）の期間にJFA STORE限定で受注販売する。

商品のラインアップと販売方法は以下の通り（※価格は全て税込）。

◆【FIFAワールドカップ2026関連日本代表公式グッズ】

▼ 商品ラインアップ

◎FIFAワールドカップ2026大会ロゴ・日本代表エンブレム（7商品）

大会ロゴフェイスタオル：3500円

大会ロゴハンドタオル：2500円

大会ロゴトートバッグ：3500円

大会ロゴスクエアクッション：4400円

大会ロゴシャープペン：1650円

大会ロゴボールペン：1650円

大会ロゴマウスパッド：2000円

◎FIFAワールドカップ大会ロゴ・日本代表エンブレム 日本グッズ（4商品）

法被：6600円

手拭い：2750円

扇子：2500円

勝守：2200円

◎FIFAワールドカップ大会ロゴ・日本代表エンブレム グループリーググッズ（9商品）

グループリーグ Tシャツ：5500円

グループリーグフェイスタオル：3500円

グループリーグトートバッグ：3500円

グループリーグスクエアクッション：4400円

グループリーグマフラーキーホルダー3本セット：2750円

グループリーグキーホルダー：1100円

グループリーグシャープペンシル：1650円

グループリーグボールペン：1650円

グループリーグマウスパッド：2000円

▼ 販売予定

（先行販売）JFA公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間・数量限定で先行販売

https://official-store.jfa.jp/special/fifa/index.php

期間・数量限定先行販売：3月26日（木）12:00～4月5日（日）23:59

発送：6 月上旬頃より順次

※店頭での販売は6月中旬頃を予定

◆【3.31 イングランド代表戦 マッチデーグッズ】

▼ 商品ラインアップ

イングランド戦マッチデーニットマフラー：4400 円

イングランド戦マッチデーフェイスタオル：2750 円

イングランド戦マッチデースローケット：7700 円

イングランド戦マッチデーマグカップ：2200 円

イングランド戦マッチデー缶バッジ：990 円

イングランド戦マッチデーメタルキーホルダー：1650 円

イングランド戦マッチデーアクリルキーホルダー：1000 円

▼ 販売予定

JFA 公式オンラインストア「JFA STORE」にて期間限定受注販売

https://official-store.jfa.jp/special/popular-cheering-goods/

販売期間：3月26日（木）12:00～4月5日（日）23:59

発送：6月上旬頃より順次

【画像】イングランド代表戦のマッチデーグッズ