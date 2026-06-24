「たぶん、お二人とも人見知りで……」俳優の黒木華が、映画『マジカル・シークレット・ツアー』(公開中)のインタビューに応じ、有村架純、南沙良との共演を振り返った。

  • 借金を抱える研究員・清恵を演じた黒木華　(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会

    借金を抱える研究員・清恵を演じた黒木華　(C)2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会

撮影前に渡された“自己紹介文”が役作りのヒントに

有村主演の同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが逮捕された“金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。2児の母親・和歌子(有村)、600万円の借金を抱える非正規雇用の研究員・清恵(黒木)、未婚の妊婦・麻由(南)の3人が、“金の密輸”という闇バイトを通じ、絆を深めていく姿を痛快に描く。

同作の第一印象について、黒木は、「面白そうだなと思いました。実話を基にしたオリジナル脚本ということで、どういう風に展開していくのだろう? と思いながら読みました」と回想。撮影前には、天野千尋監督から、各キャラクターの“自己紹介文”を渡されたといい、「これまでどのような人生を歩んできたのかが書かれた資料をそれぞれいただきました」と役づくりのヒントになったという。また、印象的なシーンを聞くと、「有村さんが、スポーツカーに乗って走っていくシーンは、和歌ちゃんの激しく動いている心と、環境を動かしていくパワーのようなものが表れていて、とても爽快でいいシーン」とアピールした。

黒木は、撮影当初の有村と南について、「たぶん、お二人とも人見知りで……。最初のほうは、それぞれの時間を過ごしていた」と明かしつつ、「シンガポールに行って、ご飯に行かせていただき、いろんなお話をさせていただく中で徐々に打ち解けていった感じです」と撮影を通して距離が縮まった様子。初共演の有村について、「お会いする前は、“隙がない女優さん”というイメージがあり、どこを見ても完璧な方なのかなと」と語りながら、「実際にお会いしてみると、ざっくばらんなところもあり、同じ関西ですし、砕けたところもあって、すごく人間味がある方」と印象の変化を打ち明けていた。

『THE SECOND』トットの優勝祝福、「金属バット」は2万件以上出現＝5月度テレビ番組ポスト数ランキング
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第122回 『24時間テレビ』チャリティーランナー決定も募る不安　日テレ、フジ、夏フェス、甲子園、サッカーW杯…求められる暑さ対策と現実とは
大河での好演で注目の劇団四季出身俳優、曾祖父と祖父は“人間国宝”　19歳で研究所に1発合格
「ちょっと挑発した」「ケンカを売られたら…」与田祐希、地元での“やんちゃ”エピソードを告白
「これ、家にありました!」小泉孝太郎、北海道で出会った父・純一郎元首相にまつわる品とは
16歳で主演映画でデビューした名バイプレイヤー、下積み時代に心配をかけた母が60歳で他界　父は93歳の今も健在で共演経験も
世界的デザイナーを祖母に持つモデル、世界中を飛び回った20代……現在は大規模な古民家の再生にも奮闘中
日曜トライアル 第30回 若年層の7割が平日ほぼ見ていない衝撃…「テレビ離れ」という言葉で片付けていいのか　配信時代の実情から読み解く【バズワード検証】
専業主婦から香港に移住、そしてデザインの道へ　「アンテプリマ」ディレクターの異色の経歴
高校進学ではなく芸能活動を選びたい意思を後押し…戸田恵梨香と恩師の20年ぶりの対面に“くぎづけ”『しゃべくり007』が高注目度
ミス・日本グランプリも受賞した世界的アルピニストの娘、15歳でキリマンジャロ登頂に成功
「NHKだけはダメだとは言えない」民放連早河会長、NHKドラマのNetflix提供に「一定程度は許容できるのでは」
関連画像をもっと見る