牛丼チェーン店「すき家」は5月19日より、「めかぶオクラ牛丼」を販売している。

「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、暑くなるこれからの時期にぴったりの商品。めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みが詰まった“旨だし醤油”を使用をしており、さっぱりとした味わいや“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和。最後までするっと食べ進められる一杯となっている。

さらに、めかぶとオクラにはマグネシウムやビタミンK、葉酸、食物繊維などが含まれており、暑さで食欲が落ちやすい時期でも、さっぱり食べながらしっかり栄養を摂ることができる。価格はミニ600円、並盛660円、中盛860円、大盛860円、特盛1,060円、メガ1,240円。

また、ふんわりとした山かけがめかぶオクラと相性抜群の「山かけめかぶオクラ牛丼」(並盛800円、大盛1,000円など)や、粗めに刻んだ生姜を使ったソースが豊かな香りと食感をプラスする「生姜めかぶオクラ牛丼」(並盛720円、大盛920円など)も登場。さらに「めかぶオクラ」(210円)と「生姜ソース」(60円)は、単品でも注文することができる。