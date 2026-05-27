ハンバーガーショップ「ゼッテリア」はこのほど、「アジアンバーガーフェア」を開催。5月27日より、「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など新商品3品を期間限定で販売する。

「アジアンバーガーフェア」では、初夏にぴったりな、アジアンテイストのハンバーガーが登場。まずは、「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」(590円)。ビーフ100%のパティに、プリプリのえびを香ばしく揚げたポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソースやレタス、スライストマト、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。特製ソースのガーリックの風味やライムの爽やかな香りは、「えび×ビーフ」という斬新な組み合わせと相性抜群で、やみつきになる味わいとなっている。

「アジアンガーリックシュリンプえびバーガー」(590円)は、えびパティにポップコーンシュリンプ2尾を合わせ、特製ガーリックシュリンプソースや、レタス、スライストマト、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズでサンド。えびのプリプリ食感と旨みを存分に楽しむことのできる、えび好きにはたまらない一品となっている。

また、サクサクの竜田チキンに唐辛子の辛さとビネガーの甘酸っぱさが特長の特製スウィートチリソースを合わせた「スウィートチリチキンバーガー」(520円)も登場。隠し味に爽やかなレモンとナンプラーを効かせたアジアンテイストなバーガー。

いずれも、6月中旬まで一部店舗を除く全国のゼッテリアで販売される。