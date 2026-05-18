コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、ELEMENTSと開発中のセルフ式サービスステーション(SS)向けAI自動給油許可監視システム「AiQ PERMISSION」(アイキューパーミッション)の導入を開始した。同システムの導入により、現在はセルフ式SSの従業員が行っている業務の一部をAIに代替させることが可能となる。

システムの稼働イメージ

AI自動給油許可監視システムってどんな技術?

「AiQ PERMISSION」はAIがカメラ映像を解析し、セルフ式SSでの給油時の安全確認や不適切な給油の検知を自動化するシステム。2018年から開発を開始し、技術基準適合確認試験合格後から複数店舗で実証実験中だ。

給油者や車の状態を捉えるカメラの映像をもとにAIが判定を行い、リスク行為がなければ給油許可を実行。リスク行為を検知した場合は、従業員に警告または給油停止を行う。

同システムは、セルフ式SSにおける省人化や従業員の高付加価値業務へのシフトを可能にするほか、ヒューマンエラーによる事故やトラブル防止など、より一層の安全確保につながる。

＜導入によるメリット＞

・高い安全性の確保

「AiQ PERMISSION」は、給油許可を出した後も引き続き監視を行う。例えば、給油開始前・給油中に関わらず火気の検知を継続するなど、従来の人のみでの対応では十分に行き届かなかった監視を強化することで、より高い安全性を担保できる。

・業務の効率化による生産性向上

AIによる自動給油許可監視システムにより、給油許可の確認作業を自動化することができる。給油許可に関する従業員の対応は、AIがリスク行為を検知した時のみとなり、他業務に従事することが可能になるなど、生産性高く効率的に業務を行うことができる。

2.今後の導入について

2024年の実証実験において「AiQ PERMISSION」は、実装の条件となる危険物保安技術協会(以下「KHK」)による実証機の技術基準適合確認試験に合格した。

2026年4月1日からは、実装機において条件付自動制御装置を使用した監視システムに求められる仕様および機能等が備わっていることを確認するとともに、システムの運用および管理体制等が適切に構築されていることを確認するための試験が始まっている。

「AiQ PERMISSION」は関連法令に準拠した実装機での「試験確認証明書」を取得でき次第、全国のセルフ式SSに導入を開始していく。

＜実証の様子＞

通常SS

これまで複数店舗で実証実験を実施し、規模やレーン配置構成、カメラ設置条件など、タイプの異なる店舗にて対応できることを確認している。

積雪地域SS

また、積雪地域でも検証を行い、肉眼では視認性の悪化する条件下でも安定した運用が可能であることを実証した。