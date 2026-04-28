コスモエネルギーホールディングスは5月23日、大阪府堺市にて「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」を開催する。

【イベント概要】

同イベントでは清掃活動に加え、SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)について学びを深められるコーナーやFM大阪DJとゲストによるトークショーなどを実施する。

■開催日時(予定)：5月23日 10時00分〜12時30分終了(受付：9時30分〜10時00分)

※雨天決行

■開催場所：堺浜自然再生ふれあいビーチ及びその周辺

■イベントMC：珠久美穂子、大塚由美、片山優

■ゲスト：

・蓬莱大介(気象予報士)

・日本製鉄堺ブレイザーズ 森愛樹、高梨健太、大宅真樹、竹元裕太郎

■主催：エフエム大阪

■協賛：コスモエネルギーホールディングス

■参加費：無料

■清掃後イベント：FM大阪DJ(珠久美穂子、大塚由美、片山優)と蓬莱大介、日本製鉄堺ブレイザーズ所属選手によるトークイベント

■参加特典：オリジナルトートバッグ

■応募方法：インターネット専用ページより事前申込 ※当日参加不可



食べて、学んで、キレイにする。SAFから考える資源循環の最前線

今回のクリーン・キャンペーンでは、清掃活動だけでなく、堺市で全国初の量産化が始まったSAFをテーマに学びを深めるトークショーやブース展示を行う。会場にはSAFの原料となる廃⾷用油の回収BOXも設置し、サステナブルな取り組みを体験することができる。

また、気象予報士の蓬莱大介さん、日本製鉄堺ブレイザーズの選手をゲストに招き、FM大阪のDJ 珠久美穂⼦さんと大塚由美さん、片山優さんのMCによるトークショーも実施する。

気象予報士 蓬莱 大介氏

日本製鉄堺ブレイザーズ 左から森 愛樹氏、高梨 健太氏、大宅 真樹氏、竹元 裕太郎氏

イベントMC 左から珠久 美穂子氏、大塚 由美氏、片山 優氏

クリーン・キャンペーン終了後にはフライドポテトの提供を予定しており、廃食用油がSAFへと再資源化される流れをより身近に感じられる。加えて、参加者には「コスモ アースコンシャス アクト オリジナルトートバッグ」をプレゼントする。

参加特典 コスモ アースコンシャス アクト オリジナルトートバッグ ※写真はイメージ

同社はクリーン・キャンペーンが、地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいくきっかけとなることを願い、今後も活動を継続していく。

コスモ アースコンシャス アクト

同社がグループ理念に掲げる「地球と人間と社会の調和と共生」の考え方のもと、TOKYO FM及び全国FM放送協議会(JFN)加盟局と共に展開している、地球環境の保護と保全を呼びかける活動。

クリーン・キャンペーン

コスモ アースコンシャス アクトの一環として、2001年から全国各地で継続的に実施している清掃活動。2025年は、神奈川県横須賀市/愛媛県伊方町/千葉県市原市/静岡県掛川市の計4カ所で開催した。