中日 vs ソフトバンク 2026年6月4日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ソフトバンク ソ 2 2 2 0 中日 中 0 0 0 1 1回裏 中日の攻撃 OUT 4番 細川 成也 サードゴロ 3アウト

OUT 3番 阿部 寿樹 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁

OUT 2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁

OUT 1番 福永 裕基 ピッチャーゴロ 1アウト 1回表 ソフトバンクの攻撃 OUT 6番 今宮 健太 ショートゴロ 3アウト

OUT 5番 廣瀨 隆太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

OUT ソ2-0中 4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-0 中

OUT 3番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

OUT 2番 庄子 雄大 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT サード 福永 裕基が悪送球 ランナー：1塁

OUT 1番 正木 智也 サードエラー ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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