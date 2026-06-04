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2026.06.04 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 2 2 2 0
中日 0 0 0 1

  • OUT

    4番 細川 成也 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 阿部 寿樹 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 今宮 健太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 廣瀨 隆太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    ソ2-0中

    4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-0 中

  • OUT

    3番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 庄子 雄大 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    サード 福永 裕基が悪送球 ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 サードエラー ランナー：1塁

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