「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
2026.06.04 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
-
OUT
4番 細川 成也 サードゴロ 3アウト
-
OUT
3番 阿部 寿樹 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
1番 福永 裕基 ピッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
6番 今宮 健太 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
5番 廣瀨 隆太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
ソ2-0中
4番 栗原 陵矢 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-0 中
-
OUT
3番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
2番 庄子 雄大 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
サード 福永 裕基が悪送球 ランナー：1塁
-
OUT
1番 正木 智也 サードエラー ランナー：1塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.