nana's green teaを運営する七葉は、セブン - イレブン・ジャパンおよび井村屋と共同開発した「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」を、4月28日より全国のセブン - イレブンにて発売する。今回の取り組みは3社による初のコラボレーションであり、nana's green teaとして初めてコンビニエンスストアで販売される商品になるとのことだ。和素材の強みを掛け合わせ、看板商品である「抹茶白玉パフェ」の味わいをパフェアイスで再現しているとしている。

ナナズグリーンティー 抹茶パフェ

看板商品「抹茶白玉パフェ」をアイスで再現

「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」は、抹茶蜜、ホイップ風アイス、おもち、甘納豆入りつぶあん、抹茶アイス、クッキークランチを重ねた構成となっている。食べ進めるごとに味わいや食感の変化を楽しめるよう工夫されており、抹茶には旨味とすっきりとした苦味が特徴のブランドオリジナルブレンド抹茶を使用しているとのことだ。

ナナズグリーンティー 抹茶パフェ

セブン - イレブン・ジャパン×井村屋×nana's green tea初コラボ

今回のコラボレーションは、同ブランドの抹茶や食文化を大切にする姿勢と、井村屋が培ってきたあんやもちの技術の親和性から実現した。セブン - イレブン・ジャパンの商品開発力、井村屋の自社炊きあんやもちの技術、nana's green teaの抹茶へのこだわりを掛け合わせ、和素材の魅力を活かした商品を開発したとしている。セブン - イレブン・ジャパンは開発と販売、井村屋は開発と製造、nana's green teaは監修と抹茶原材料の提供を担当している。

商品開発のこだわり

抹茶アイスにはオリジナルブレンドの抹茶を使用し、風味と旨味が広がる味わいに仕上げた。抹茶蜜にはアイス用とは別に、より苦味を立たせたブレンドを採用することでホイップ風アイスとの相性を高めている。つぶあんは井村屋のノウハウを活かして甘納豆を混ぜ込み、おもちも冷凍状態でやわらかな食感を楽しめるよう製造されているとのことだ。

商品概要

商品名:ナナズグリーンティー 抹茶パフェ

価格:388円(税抜)

発売日:4月28日

販売場所:全国のセブン - イレブン

