ハリー・ウィンストン・ジャパンは6月5日～14日、日本全国のサロンにてブライダルフェアを開催する。
フェア期間中、店舗にはブランド独自の厳しい基準によって厳選された最高級のダイヤモンドと、比類なきクラフツマンシップが生み出す至高のブライダルリングが一堂に会する。タイムレスな美しさと繊細な輝きを放つ「オーバルシェイプ・マイクロパヴェ・リング」をはじめとする数々の名作を、実際に手に取ることができる。
期間中は、スムーズな案内のため、事前の来店予約がおすすめとのこと。
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