ハリー・ウィンストン・ジャパンは8月29日、新たなフラッグシップ・サロン「ハリー・ウィンストン銀座店」を、銀座1丁目にオープンした。

同サロンは、3フロア、総面積869㎡の国内最大規模の店舗。アイコニックなウィンストンスタイルを現代的な建築的視点で再解釈した新デザインコンセプトを採用した。繊細にカットし磨きあげた白い大理石で床を取り囲み、壁は光沢のある白い壁紙と大理石で仕上げた。重厚なシャンデリアと厳選されたファニチャーを配置している。

1階はブライダル・ジュエリー、2階はコレクション・ジュエリー、タイムピース、最高級のハイジュエリーエリアと日本最大級のVIPルーム、地階には日本初のリペア専門コンシェルジュを設置した。

外観はクリーム色の大理石で覆い、ライトアップされた3つのショーケースを配置した。エントランスではハリー・ウィンストンののシグネチャーであるロゼットモチーフをあしらったブラックとゴールドのゲートを設置。これらのアイコニックなデザインは、ニューヨーク五番街の歴史あるハリー・ウィンストン本店をオマージュしたものだという。

同店では、移転オープン記念として、新作「ミニループ・ペンダント」を世界先行販売する。