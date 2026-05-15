WonderSpaceは5月14日、結婚指輪・婚約指輪に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は4月21日～5月8日、既婚者、婚約中・結婚準備中の方、結婚を意識しているカップル333組を対象にアンケート形式で行われた。

結婚指輪の平均予算は約29.7万円、人気ブランド1位は「ティファニー」

結婚指輪2本ペア合計の平均予算は約29.7万円となった。また、購入金額は「20万～30万円未満」(28.3%)が最多、次いで「10万〜20万円未満」(25.6%)となり、10万〜30万円で購入しているカップルが多い傾向が明らかになった。

結婚指輪の購入金額

また、結婚指輪の人気ブランドでは「ティファニー」が1位に。2位に「4℃」、3位に「アイプリモ」が続き、ブライダルリング専門ブランドから憧れの海外ブランドまで、幅広いブランドが選ばれていることがわかった。

婚約指輪の平均購入金額は約37.4万円、人気ブランド1位は「ティファニー」

婚約指輪については、回答者の76.0%が「購入した・もらった」と回答。婚約指輪の購入金額は概算平均で約37.4万円となり、最も多かった価格帯は「30万〜50万円未満」。

また、婚約指輪の人気ブランドでも「ティファニー」が1位に。

婚約指輪の購入金額

指輪選びで最も重視されたポイントは、結婚指輪・婚約指輪ともに「デザイン」となった。一方で、自由記述では「毎日つけるものなので、つけ心地を確認した方がいい」「実際に試着すると印象が違う」「サイズ直しやアフターサービスも確認しておくべき」などの声も寄せられた。

また、情報収集の方法では、Google検索が最多となり、ゼクシィやマイナビウエディングなどの結婚準備メディア、InstagramなどのSNSも活用されていることがわかった。