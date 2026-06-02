「企画屋かざあな」は6月6日・7日、八女市後援のもと、ユネスコ無形文化遺産「日本の手漉和紙技術」登録10周年を記念した手漉き和紙絵巻「鳥獣戯画～手漉き和紙ができるまで～」の展示会を、福岡県八女市にて開催する。

同展示会は、手漉き鳥獣戯画のオリジナルスタンプを押しながら、伝統的な商家の町並みを散策する企画。

展示会で公開される絵巻は、京都・高山寺の許諾のもと、国宝『鳥獣人物戯画』の動物たちを模して手漉き和紙原料の栽培から紙漉きまでの工程を描いた11mを超える巻物。ユネスコ無形文化遺産に登録された細川紙、本美濃紙、石州半紙の三紙をつなぎ合わせて制作し、高山寺に奉納された本物が展示される。

会場は、横町町家交流館。スタンプラリー会場は、横町町家交流館のほか、和紙づくり体験ができる「八女伝統工芸館」、応神天皇を主祭神とする神社「福島八幡宮」、明治元年築の町家を店舗に天然素材の工芸インテリアを販売する「おもやい」、八女茶を名付けた九州最古の茶商「矢部屋許斐本家」、地域文化商社として風景をつなぐ「うなぎの寝床」で、町家や建築物を見て歩きながら手漉き和紙の文化を体感できる。

八女福島の町並み

入場料は、スタンプ用の八女和紙台紙付きで1,000円。八女伝統工芸館では5月30日～6月7日まで、「九州の和紙展・八女和紙作品展」も同時開催(入場無料)する。