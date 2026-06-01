リーチゼムは、運営する占い専門メディア「zired」で「吉日カレンダー 2026年6月版」をリリースした。

吉日カレンダー 2026年6月版

2026年6月の開運カレンダーに掲載されている吉日は下記のとおり。

大明日:ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。

母倉日:縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。

一粒万倍日:開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。

天恩日:祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。

天赦日:年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。

巳の日:12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。

己巳の日:巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。

寅の日:人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。

鬼宿日:結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。

月徳日: 基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

2026年6月の代表的な開運日は、11日・21日・24日。

6月11日は大明日、月徳日、大安が重なり、平日でありながら何時に何をしてもツキが味方する隠れたラッキーデイ。挙式、入籍、地鎮祭、棟上げ、引っ越しなど、幅広く使える吉日で、開業や移転にもツキがあるという。

家庭菜園やエクステリアの改造を始めたり、部屋の模様替えにも向くとのこと。さらに、宝くじや財布の購入、ローンを組んだり投資を始めることも可能。

6月21日は、寅の日、月徳日、母倉日、天恩日、大安が重なるほか、夏至という太陽のパワーが強まる日でもある。

特に、お金や自分の成長に関わる行動にツキがあり、自宅から少し離れた繁華街や高級店で買い物をするのが吉となる。また、毘沙門天様にお参りして勝負運や金運をもらうのもおすすめとのこと。

6月24日は、一粒万倍日に、60日に1度のお金のラッキーデイである己巳の日、そして運が人を後押しする大明日が重なる。用事がなければ、お金にまつわるラッキーアクションを取っておきたい日となっている。

弁財天様へのお参りや銭洗い、財布の整理、拭き掃除のどれかを行うと金運を引き寄せるとのこと。財布の新調や宝くじの購入にも向いている。