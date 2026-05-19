イラストレーター・ひしだようこさんが生み出した、シュールで愛らしいキャラクター「おやしらズ」が、5月21日からラバーチャームになってカプセルトイに登場。SNSで話題となっています。

『おやしらズ』@_oyashira_zuのラバーチャームが発売されます!🌟

5月21日(木)発売予定です🌟

見かけたらぜひ引いてみてください🦷✨

@tarlin_cc

(@choro_oより引用)

「みんなのかわいい おやしらズ ラバーチャーム」

こちらが、カプセルトイ「みんなのかわいい おやしらズ ラバーチャーム」です。健康なピンク色した歯茎をベースに、おやしらズの「スコヤカ」「カワイイ」「カンムリ」「バブ」「カケル」「タコアシ」がぷっくり半立体でデザインされています。おっとりした表情で、どの子も可愛らしいですね。

SNSで紹介されると、「めっちゃ可愛い!!」「全部可愛いけど カンムリかカケルが尚良し」「歯科衛生士の卵として買わなきゃ」「どれ出ても可愛いの最高かよ〜」「何がなんでもコンプリートします」と話題に。どれが出ても当たりの顔ぶれですが、自分の親知らずにそっくりな子が出たら、愛おしくてたまらないかも⁉

価格は1回300円。シリコンリング付きで、傘などに付けて持ち歩くのも楽しそう。見かけたらぜひ、回してみてくださいね。