イラストレーター・ひしだようこさんが生み出した、シュールで愛らしいキャラクター「おやしらズ」が、5月21日からラバーチャームになってカプセルトイに登場。SNSで話題となっています。
『おやしらズ』@_oyashira_zuのラバーチャームが発売されます!🌟
5月21日(木)発売予定です🌟
見かけたらぜひ引いてみてください🦷✨
@tarlin_cc
(@choro_oより引用)
こちらが、カプセルトイ「みんなのかわいい おやしらズ ラバーチャーム」です。健康なピンク色した歯茎をベースに、おやしらズの「スコヤカ」「カワイイ」「カンムリ」「バブ」「カケル」「タコアシ」がぷっくり半立体でデザインされています。おっとりした表情で、どの子も可愛らしいですね。
SNSで紹介されると、「めっちゃ可愛い!!」「全部可愛いけど カンムリかカケルが尚良し」「歯科衛生士の卵として買わなきゃ」「どれ出ても可愛いの最高かよ〜」「何がなんでもコンプリートします」と話題に。どれが出ても当たりの顔ぶれですが、自分の親知らずにそっくりな子が出たら、愛おしくてたまらないかも⁉
価格は1回300円。シリコンリング付きで、傘などに付けて持ち歩くのも楽しそう。見かけたらぜひ、回してみてくださいね。
『おやしらズ』@_oyashira_zuのラバーチャームが発売されます！🌟— ひしだようこ🐥6/7コミティアO08a (@choro_o) May 13, 2026
5月21日(木)発売予定です🌟
見かけたらぜひ引いてみてください🦷✨ @tarlin_cc pic.twitter.com/Vw7zlWrPEZ