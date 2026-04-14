俳優の佐藤二朗が14日、主演ドラマ『夫婦別姓刑事』(毎週火曜21:00～)の番宣に全力疾走。役衣装のレザージャケット姿で、朝から夜までフジテレビ番組の“ジャック”を完遂した。

佐藤二朗

この日は朝5時起きだったという佐藤は、7時35分から『めざましテレビ』に登場。9時台からの『ノンストップ!』では、ブロッコリー料理を次々に試食する場面もあった。

お腹いっぱいになったところで、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』ではトークだけでなく、様々な企画にも挑戦。夕方の『Live News イット!』はVTRインタビューに出演し、夜のゴールデンタイム『超調査チューズデイ』は19時から2時間の生放送でスタジオ出演を続けた。

『超調査チューズデイ』は、この春スタートした新番組で、ここまでの出演は佐藤も想定外だった様子。『ぽかぽか』のトークでは、「こないだスタッフに、今後フジの火曜ドラマ主演の俳優さんはみんな大変ですね」と言われたことを明かしながら、「夜7時から9時の間は気を失ってると思います」と冗談を飛ばしていたが、無事すべての生出演を終え、21時からの『夫婦別姓刑事』初回放送につなげた。