AOKIが展開するORIHICAは、猛暑下の冷房・紫外線対策やマナーとして根強い長袖ニーズに対応し、「夏長袖シャツ」の展開を強化した。ORIHICA全店およびORIHICAオンラインショップにて販売している。

SUPER NON-IRON 『DRY DRY』 長袖シャツ

新商品「SUPER NON-IRON 『DRY DRY』 長袖シャツ」(6,589円)は、「汗ジミが目立ちにくい」「透けにくい」という夏特有の悩みを解消する高機能ニットシャツの、さらに機能性をアップさせた長袖モデル。吸水速乾性に優れ、汗ジミが目立ちにくい。今季はインナーの透けを防ぐ機能も追加した。ノンアイロンとストレッチ性も備えている。カラーは白・ブルー・紺・グレー・ラベンダー。

新商品「SUPER NON-IRON STRETCH 長袖シャツ」(5,489円)は、背中のヨークを1枚仕立てにすることで、熱を逃がしやすくした夏仕様の新モデル。抜群のストレッチ性とノンアイロン機能はそのままに、衣服内の蒸れを軽減する。カラーは、白・ブルー・紺・グレー。

SUPER NON-IRON STRETCH 長袖シャツ

前年から引き続き展開している「SUPER COOL＆NON-IRON 長袖シャツ」(4,389円～5,489円)は、清涼感と放熱性に優れた綿麻素材や、メッシュ状で通気性が高いカラミ織りを採用した定番シリーズ。肌離れがよく、日本の蒸し暑い夏でも快適に着用できる。天然素材の風合いと機能性を兼ね備えている。カラーは、白・ブルー・紺・グレー・カーキ。