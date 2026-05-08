AOKIが展開する『ORIHICA』は、2012年の発売以来、累計販売枚数157万枚を突破した夏の主力商品「ビズポロ」の新作ラインナップを発表した。

「ビズポロ」は、ワイシャツと同じ工場で仕立てることで、ポロシャツの快適性とドレスシャツの上品な襟立ちを両立させたアイテム。ジャケットとの相性が良く、ネクタイを締めることも可能なため、クールビズにおける「適度なきちんと感」を求めるビジネスパーソンから高く評価されている。ノンアイロン、高通気、消臭、一枚ヨークなどの機能や仕様も兼ね備えている。

今季は吸水速乾性、汗ジミ軽減、透け防止といった機能性に特化した「ビズポロ 『DRY DRY』」が新たに登場。肌離れの良いさらっとした着心地を維持しつつ、夏場のビジネスシーンで気になる身だしなみの悩みをカバーする。

また、ビジネスからカジュアル、スポーツシーンまで幅広く対応できるよう、カラーや素材のバリエーションも拡充した。昨年から、4Lサイズの展開を開始したが 、今季は一部商品にてオンラインショップ限定で5Lサイズを新規展開する。

「ビズポロ」シリーズは、全国の店舗およびオンラインショップで販売している。価格は4,389円～6,589円。