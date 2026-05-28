ファミリーマートは5月28日、2026年「土用の丑の日」全8種類の予約を全国のファミリーマートおよびファミマオンラインにて開始した。

同社では、7月26日「土用の丑の日」向けの商品として、本格的な鹿児島県産うなぎ蒲焼重をはじめ、うなぎ蒲焼と牛焼肉を一緒に楽しめる商品やうなぎ巻寿司など、ニーズやライフスタイルに合わせて選べる全8種類の商品を展開する。

鹿児島県産うなぎを使用したうな重を展開

鹿児島県産のうなぎを使用した「特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」(3,980円)と「上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重」(2,680円)は、うなぎ・タレ・お米それぞれにこだわった逸品だという。調達方法の見直しなどにより、昨年よりも購入しやすい価格で提供する。

特上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重(1尾)には、うなぎを贅沢に1尾使用。香ばしく焼き上げたやわらかなうなぎに、コクのある特製タレと魚沼産コシヒカリを使用したご飯を合わせた。特製の厚焼玉子と食感の良い奈良漬も一緒に楽しめる。

上 鹿児島県産うなぎ蒲焼重(3/4尾)には、うなぎを3/4尾使用。食感の良い奈良漬も一緒に楽しめる。

鹿児島県は、温暖な気候と火山灰の土壌が育てた綺麗な地下水が豊富で、うなぎを育てるのに適しており、良質なうなぎが育つ。このうなぎを皮焼き・身焼き共に強火でじっくり焼き上げることで余計な脂を落とし、骨を炭化させることでやわらかくしている。さらに、4度のタレつけ焼きを行い、じっくり焼き上げ、焼き上げる途中に炭火焼きの工程も合わせることで、香ばしく、しっかりとタレの乗った味わいに仕上げた。ご飯には、もっちりとした食感と豊かな香り、上品な甘みが特長の魚沼産コシヒカリを使用している。

手軽にうなぎを楽しみたい向けの商品

「うなぎ蒲焼と牛焼肉重」(1,980円)には、鹿児島県産うなぎ蒲焼重と同様の鹿児島県産うなぎを使用。やわらかなうなぎ蒲焼と直火が香る牛の旨みが感じられる牛焼肉の2種類の味を楽しめる。

「うなぎ蒲焼重」(1,880円)には、良質な中国産うなぎを使用。やわらかなうなぎと、うなぎの骨を煮出した特製タレとの相性が抜群だという。

うなぎ以外で土用の丑の日を楽しみたいへ

「黒毛和牛 牛めし重」(1,380円)は、国産の黒毛和牛を使用した商品。牛めしダレの深いコクが、黒毛和牛の芳醇な旨みを引き立てる味わいに仕立てた。

「大海老天重」(980円)は、ぷりっとした食感の大海老を3尾使用した天重。天ぷらダレと絡み合う絶妙な味わい楽しめる。

シェアして楽しめる商品

「2種のうなぎ巻寿司」(1,280円)は、うなぎ巻とうな玉巻の2種類が楽しめるうなぎ巻寿司(中国産うなぎを使用)。コクのあるうなぎのタレを混ぜ込んだ酢飯を使用している。

「土用餅(6個入)」(540円)は、やわらかな杵つき餅を、北海道産小豆で仕立てたこしあんで包んだ。

早期予約がおトク

今年も店頭予約およびファミマオンライン予約を実施している。オンライン予約では昨年よりもファミマポイントの還元が100円相当アップした、さらにおトクな予約特典の実施など予約販売を推奨している。

早期予約の受付は5月28日～6月30日9:00まで。受取日は7月22日～7月26日の中から選ぶことができる。通常予約の受付期間は6月30日～7月22日9:00までとなる。

予約期間

特典一覧

対象商品が最大500円相当おトク

早期予約期間中に、鹿児島県産うなぎ蒲焼重を予約すると、200円引きとなる。さらに、ファミマオンラインで予約すると、ファミマポイント300円相当をプレゼントする(オンライン予約は種子島、奄美大島、徳之島、久米島、宮古島、石垣島を除く)。

対象商品を購入で、ドリンクプレゼント

対象商品を店頭で購入すると、次回会計時に「サントリー 黒烏龍茶 350ml」に使える「無料引換券」がレシートに印字される。 また、ファミマオンライン予約で購入した場合は、次回会計時に使える「無料引換クーポン」がファミペイに配信される。

店頭予約の場合、レシートクーポン発券期間は7月22日～7月26日。商品引き換え期間は7月22日～8月2日。オンライン予約の対象期間およびクーポン配信期間は5月28日～7月22日9:00。商品引き換え期間は7月22日～8月2日。

なお、土用餅(6個入)は対象外となる。

ローストビーフセットが1円で買えるクーポンが当たる

期間中にファミマオンラインで予約すると、抽選で500名に「賛否両論 笠原将弘監修 ローストビーフ2本セット」(売価5,500円)が1円で買えるクーポンが当たる。