ファミリーマートは6月2日、「福岡ソフトバンクホークス」を応援するコラボ商品を、九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで順次発売する。

福岡ソフトバンクホークス応援企画

球団カラーのコンビニエンスウェアを発売

同社は2026年1月、福岡ソフトバンクホークスとオフィシャルスポンサー契約を締結した。その取り組みの一環として、6月2日からコラボ商品を展開する。第1弾では、球団カラーをあしらった「コンビニエンスウェア」の「ラインソックス」(700円)や「今治タオルハンカチ」(800円)などが登場する。

選手イラストの特製ステッカーも登場

また、全国のファミリーマート店舗に設置のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、TVQ九州放送の人気番組「テレQ Super!Stadium」とのコラボによる、選手イラスト特製ステッカー(500円)も発売する。全4種類から好きなブロマイドを印刷できる。発売期間は6月2日10:00～11月30日23:59まで。

第2弾は「食べて応援!勝利メシ」

第2弾として、6月9日より、「食べて応援!勝利メシ」をテーマに、おむすびやお弁当、麺類、デザートなど、地元福岡の食文化やホークスをイメージした6品を発売する。

「全力投球!ばくだんむすび(鯵マヨ・明太マヨ・高菜)」(398円)は、九州産の鯵を使用した鯵マヨ、明太マヨ、高菜を中具にしたばくだんむすび。

「ハムを食らう!かつカレー」(598円)は、食べやすく甘口に仕立てたカレーにハムカツをトッピングした一品。ごはんはカレー粉とコンソメで味付し、ホークスカラーであるイエローにした。

「勝利のイエロー卵!かしわ親子うどん」(498円)は、甘辛く味付けしたかしわ煮とホークスカラーであるイエロー(半熟ゆで卵)をあわせた冷たいかしわうどん。

「猛打爆発!ソース焼うどん」(498円)は、ソース味の焼うどんに卵黄ソース、さつま揚げ、ねぎ、揚げ玉をトッピングした。

「コーン季も勝つ!甘だれ肉団子(コーンマヨ)」(298円)は、九州醤油や三温糖、みりんベースの甘めのタレに絡めた肉団子。チームカラーに見立てたコーンマヨを添えた。

「メガホンクレープ」(398円)は、メガホンに見立てたクレープにバナナクリームを合わせ、中にザクザク食感のココアクッキーを散りばめた商品。

セット購入でポイント70円相当を還元

キャンペーン期間中、コラボ商品の食品6アイテムのいずれかと、アサヒ飲料「ウィルキンソン タンサン 580ml」、「ウィルキンソン レモン 580ml」のいずれか1本をファミマのアプリ「ファミペイ」を提示してセットで購入すると、ファミマポイント70円相当が還元される。キャンペーン期間は6月9日～6月29日まで。

ファミマポイント70円相当を還元

九州限定、オリジナル動画を店内で放映

デジタルサイネージ「ファミマTV」にて、九州地方限定のオリジナル動画を放映する。ナレーションは、昨年から継続して取り組んでいる「ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト」の企画として「HKT48」のメンバーが担当し、イチオシ商品やおトクなキャンペーン情報を、特別仕様のアナウンスで紹介する。

放映期間は6月9日～6月22日の11:00～17:59、18:00～23:59。九州地方(沖縄県を除く)のデジタルサイネージ設置店舗約1,094店で放映する。