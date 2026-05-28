ファミリーマートは5月29日から、「コンビニエンスウェア」の夏に向けた新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。

コンビニエンスウェア

夏に向けて色鮮やかな新商品を発売

コンビニエンスウェアは、ァッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。

徐々に気温が高くなる季節に合わせて、「ラインソックス」(429円)から今夏のシーズンカラーを取り入れた「夏の色」が登場する。メキシコのカルチャーからインスピレーションを得た色鮮やかでポジティブな色合いと、伝統的なテキスタイルを思わせるボーダー柄などでエネルギッシュなムードを表現した。

シーズンカラーは「今治タオルハンカチ」(698円)や「やわらかいフェイスタオル」(1,089円)でも展開している。

タオルハンカチは、「今治タオル」クオリティの高吸水仕様。カラーはフェアアイル/ベージュ、ドット/ハラペーニョ・ナチョス、メキシカンボーダー、グラデーション/アイアン、チェック/レッドドットを用意する。

フェイスタオルは、糸の撚り(より)回数にこだわり、やわらかさを追求した高吸水のタオル。カラーはバレンケ・フォレスト、バロロホ・ナイトを用意。バロロホ・ナイトは関東地方と関西地方での展開となる。

汗ばむ季節に活躍する「機能Tシャツ」が初登場

スポーツウェアとしても活躍する「機能Tシャツ」(1,998円)も新登場する。成型編みにより脇の縫い目をなくし、快適な着心地を追及したという。さらに発汗量の多い箇所にメッシュを配置することで、デザイン性も担保しながら汗をかいても体に張りつかない仕様に仕立てている。カラーは「くろ」「グレーミックス」の2色。サイズはM・L・XLとなる。

ショートパンツやポロシャツも発売中

このほか、初夏から秋まで活躍する「ヘビーウェイト ポロシャツ」(2,990円)や、「ショートパンツ」(1,998円)、「ジョガーパンツ」(2,990円)、「ボクサーパンツ」(880円)などもラインアップしている。

今秋「腕時計」を再販予定

ブランド立ち上げ5周年の目玉商品として4月に発売した「腕時計」は、発売直後から大きな反響があり、再販を求める声も多かったことから、秋ごろに再販を予定しているという。